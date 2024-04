El chef Poncho Cadena explota contra Natalia Subtil por hacer berrinche y no ponerse el mandil negro | VIDEO

La competencia avanza en "MasterChef Celebrity" sumando tensión a los participantes con cada uno de los retos diseñados para llevarlos al límite, algo que ocurrió este domingo 21 de abril con Natália Subtil que se negó a usar el mandil negro al considerar "injusta" la decisión de los jueces. Ante esto, el chef Poncho Cadena no dudó en intervenir y explotó contra la modelo por su actitud considerándola fuera de lugar.

Discusión entre Natália Subtil y el chef Poncho Cadena

Los ingredientes en el reto de salvación resultaron complicados para gran parte de los participantes, por lo que muchos no lograron convencer a los chefs con sus platillos. Aún con el grado de dificultad uno de ellos fue elegido para subir al balcón, algo que no ocurrió con Natália Subtil y Sandra Itzel ya que ambas pasaron a eliminación y tenían que usar el mandil negro.

Al instante Subtil mostró su descontento y se negó a usar el mandil negro hasta que los chefs tomaran una decisión: "Se supone que la regla es que una de las dos suba, si mi compañera sube yo acepto perfecto. No me voy, no es parte de la regla, la regla es que alguna suba, si sube ella yo estoy feliz que suba ella". La actitud de la modelo no fue del agrado del chef Poncho Cadena y estalló en su contra: "¿En serio vamos a entrar en una discusión? ¡Tiempo! Es que se están brincando la barda ustedes. Yo no voy a participar de esta discusión porque no hay".

Reacción del chef desata debate en redes

Tras la discusión, Claudia Lizaldi intervino para aclarar que en caso de no existir un buen platillo ambos participantes podrían pasar directo al reto de eliminación, lo que tampoco fue del agrado de Natália Subtil. Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales y mientras algunos usuarios reprobaron la actitud de la modelo, otros hicieron lo mismo con la reacción del chef Poncho Cadena.

“Ese viejo qué se siente para gritarle así a Natalia, hay formas de explicar las reglas”, “Muy mal la actitud del chef, él es experto y debería bajar su ego al nivel de las participantes” “Natália es una pelada”, “Natália tenía razón, las reglas se habían establecido”, “No lo mencionaron antes del reto, que conveniente”, “Es una grosera, la forma en la que le arrebató el mandil a Claudia”, “Siempre bien intensos los criterios” y “Esa señora Natália, dos kilos de educación y respeto”, fueron algunos de los comentarios.