Laura Bozzo pierde la paciencia y explota contra sus compañeros de MasterChef Celebrity: "Están perturbando mis energías"

La rivalidad se ha convierto en la clave para avivar el fuego de la cocina en "MasterChef Celebrity" y Laura Bozzo fue la primera en demostrar que estaba dispuesta a todo para llegar a la final, ante esto no ha dudado en declararle su enemistad a compañeros como María Fernanda Quiroz. Aunque todo indica que la conductora podría no tener aliados, pues perdió la paciencia con el resto de los participantes al sentirse incómoda con un inocente juego.

Laura Bozzo pierde la paciencia en "MasterChef Celebrity"

Esta vez la presentadora peruana arremetió contra sus compañeros en el primer reto, cuando todos se organizaron para realizar un baile que los acompañara a elegir el postre que realizarían. Aunque todos se mostraron contentos y participativos, no ocurrió lo mismo con Bozzo que explotó molesta y gritando les pidió que se callaran.

“¡Silencio! A ver ya, me están perturbando mis energías, fuera, no sigas que me vas a mandar malas energías. ¡Adiós! Por favor, a su lugar”, dijo molesta Laura Bozzo al perder la paciencia por la dinámica que implementaron sus compañeros antes de comenzar el reto de los postres.

Polémicas de Laura Bozzo

La polémica ha sido una constante en la carrera de Laura Bozzo y su participación en "MasterChef Celebrity" no podía ser la excepción, pues desde el primer programa la conductora arremetió contra Natália Subtil al ser elegida al final para uno de los retos pese a su buen desempeño. Por este motivo, también amenazó con no hacer nada y quemar la comida de su propio equipo para estropear la competencia.

Aunque la actitud del Bozzo no ha sido del agrado del público, en redes sociales internautas lo han tomado como una broma por lo que no dudan en mostrar su apoyo a la conductora. Entre aquellos que tomar con humor los desplantes de Laura Bozzo está Rey Grupero, quien en uno de los recientes programas protagonizó un gran beso luego de obtener el triunfo como equipo.