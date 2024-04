Mariana Echeverría no pudo tomar una siesta por el ruido de las bandas en Mazatlán, así fue su experiencia: VIDEO

La guapa conductora de televisión, Mariana Echeverría se convirtió en tema de conversación en las redes sociales después de la publicación de un video que muestra su experiencia en su viaje al puerto de Mazatán en el estado de Sinaloa. El video se volvió viral en el mundo del espectáculo.

A pesar de que se desconoce la fecha en la que la estrella de "Me Caigo de Risa" visitó el puerto de Mazatlán, la grabación dio bastante de qué hablar pues narró su experiencia con la presencia de las bandas en la playa, uno de los temas más controversiales en este 2024.

En un video que circula en redes sociales vemos a Mariana Echeverría disfrutando de unas vacaciones junto a su hijo, Lucca, producto de su relación sentimental con el portero del Club América, Oscar Jiménez. La famosa viajó al bello puerto de Mazatlán, Sinaloa.

En la grabación escuchamos a la estrella de "Me Caigo de Risa" decir que su hijo quiere tomar una siesta, pero el ruido de la banda se los impide. Mariana Echeverría fue contundente al decir que le encanta el género, pero lamentablemente su hijo no podrá dormir.

Después de mostrar a las bandas que tocaban en la playa, Mariana Echeverría dijo que se bajaría a la playa para disfrutar de la música. En tono de broma aseguró que ella soportaba, pero lamentablemente su hijo no iba a poder dormir.

"Mi siesta, la de mi hijo, uno de aguanta. Me voy a bajar a tomar una cerveza. Yo como sea, pero las criaturas. Ya que la banda no me dejó dormir, me uní a ellos", narró.