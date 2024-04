Wendy Guevara ¿se hará la vaginoplastia?; esto dijo

Wendy Guevara sigue dejando de qué hablar. Después de verse contenta junto a Julian Gil en París, la ganadora de 'La Casa de los Famosos' compartió un tema bastante personal, ya que indicó el motivo por el que no se hará la vaginoplastia, al menos por ahora. La influencer no descartó hacerlo más adelante, pero por ahora hay una fuerte razón por la que no está en sus planes.

Fue durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante que Wendy decidió revelar por qué no tiene ninguna intención, por ahora, de hacerse la vaginoplastia. La realidad es que no tiene que dar justificaciones a nadie, pero la influencer de 30 años decidió revelar los poderosos argumentos por los que no entra en sus planes en estos momentos pasar por el quirófano para dicha operación.

Wendy Guevara revela a Gustavo Adolfo Infante por qué no se hará la vaginoplastia (Recorte de pantalla)

La razón por la que Wendy Guevara no se hará la vaginoplastia

Durante la charla con Gustavo Adolfo Infante, Wendy tuvo un momento de confianza y decidió hablar sobre la vaginoplastia y lo que haría que pasara a ser una mujer transexual. Se tiene que recordar que, por ahora, la influencer todavía tiene el órgano reproductor masculino. Esta es la razón por la que no considera hacerse dicha operación, en estos momentos.

El motivo por el que Guevara no considera hacerse esa operación en estos momentos tiene que ver con que es feliz con su cuerpo. Le gusta verse en el espejo y verse completa, con todo y el órgano reproductor masculino. Dentro de la declaración aseguró que todavía se masturba.

"A mí me gusta verme en el espejo y me gusta tener pene y bubis. A mí me encanta, me gusta cuando me veo, digo: 'soy diferente, me veo diferente'", explicó Wendy a Gustavo.

Wendy Guevera es feliz con su cuerpo (Instagram: @soywendyguevaraoficial)

¿Se hará la vaginoplastia?

Wendy no descarga que en algún momento se canse de ver su falo en el espejo. Cuando ocurra esto, seguramente pensará en hacerse la vaginoplastia. Dentro de la declaración aseguró que conoce a otras mujeres trans que se hicieron dicha operación y les quedó bonita. Todo dependerá de cuando ya no quiera verse en el espejo y ver el órgano reproductor masculino pegado a ella.

La influencer aseguró que sabe que sabe que cuando se haga la operación es tan sencillo como muchos pueden pensar. Tiene claro que cuando decida que debe hacerse la vaginoplastia deberá comenzar un proceso de terapias con el psicólogo para tratar la parte mental al quedarse sin una parte de su cuerpo.