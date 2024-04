¿Serían cuñados? La vez que Raúl "Negro" Araiza casi termina siendo familia de José Eduardo Derbez

Raúl Araiza, mejor conocido como 'El Negro' reveló una historia que dejó a más de uno con la boca abierta. El querido conductor del programa Hoy contó que hace varios años atrás llegó a salir con una familiar de José Eduardo, por lo que pudo ser parte de la familia del actor y comediante. Ahora queda la duda de quién habría sido la mujer con la que compartió unas salidas románticas.

Durante la última edición de Miembros al Aire cuando Raúl empezaría a contar una historia de sus amores pasados. El conductor explicaría que fue cuando era más joven y no tenía ni para ponerle el tanque lleno al coche. Araiza comenzaría su relato diciendo que ella vivía lejos, por lo que al poco tiempo de comenzar a salir le explicaría que no estaban destinados a entablar una relación más formal. ¿Quién podría ser la familiar de José Eduardo?

Integrantes de Miembros al Aire al enterarse de la historia de amor del 'Negro' con familiar de José Eduardo (Instagram: @miembrosalairetv)

La historia de amor con una familiar de José Eduardo Derbez

'El Negro' comenzó explicando el tema de la gasolina, ya que era muy importante para el desenlace de la historia. Después de explicar que no tenía para poner el tanque lleno comenzó el relato de cuando salía con una chava unos años menor que él. Ella vivía hasta Satélite, por lo que en algún momento vio como su dinero se podía ir en el periférico.

"Cuando tienes tu primer coche y ponerle gasolina está canijo y quieres que todo te quede cerca. Voy un día a dejarla a su casa y me dice: 'aquí todo derecho' y ahí voy (Satélite). Empiezo a ver el Toreo y después la agujita (de la fasolina), porque a esa edad no te da para ponerle tanque lleno", comenzó el relato Raúl.

Posteriormente dijo cómo fue que se atrevió a decirle que no podían seguir saliendo. Araiza confirmaría que aprovechó la diferencia de edad y que no se encontraban en la misma sintonía para explicarle que lo que estaban haciendo no iba a funcionar. Al terminar el relato, los integrantes de 'Miembros al Aire' querían saber de quien se trataba, a lo que Raúl dijo:

"Hoy por hoy es la tía del niño lobo", dijo Raúl.

Raúl Araiza confirmó que dejó de salir con la familiar de José Eduardo por la distancia (Instagram: @negroaraiza)

Las teorías de con quién salió Araiza

El querido conductor de Hoy no se atrevió a dar el nombre de la familiar de José Eduardo Derbez con la que salió. En la lista los fans colocaron dos nombres. El primero, el de Aislinn Derbez, quien fue descartada prácticamente de inmediato debido a que cuando Ais tenía 19 años, Raúl tenía 40 y ya había pasado la época del primer auto.

El otro nombre que salió fue el de una de las hermanas de Victoria Ruffo. Los fans aseguran que es Gaby Ruffo, pero la realidad es que no se tiene claro si fue Marcela Ruffo.

Existe otra teoría que indica que pudo ser Silvia Eugenia Derbez, la hermana de Eugenio Derbez. Se tiene que recordar que existe el rumor que en algún momento, la familia de Silvia vivió en el Estado de México, por lo que podría ser una posibilidad.