Scrubs, la sitcom llena de drama, romance y reflexión que te enseñará a enfrentar la vida adulta está disponible en Star+

Elegir una buena sitcom con la cual obsesionarnos desde el primer capítulo no es una tarea nada sencilla y esto ocurre porque en ocasiones el piloto o la primera temporada se sienten "flojo" y no motivan a verla sin parar; sin embargo, esta no es una regla que se siga en todos los casos. Pues "Friends" o "How I Met Your Mother" son casos de éxito, pero estas dos series referentes al drama y al amor no son los únicos casos de éxito.

Ya que existe una serie de comedia que tiene el mismo efecto y que desde los primeros minutos de su piloto te atrapará por completo. Se trata de "Scrubs" en la que un grupo de amigos médicos que recién salieron de la escuela de medicina llegan a un hospital para tener sus primeros acercamientos con los médicos. Lo que hace distinta a esta producción en la que los doctores son los protagonistas no son los casos extraños de los pacientes, sino que con mucho drama nos muestran escenas de romance, decepción y cómo enfrentar la vida adulta.

También te enseñará sobre la amistad verdadera. (Foto: Facebook Scrubs)

¿De qué trata Scrubs?

"Scrubs" es una serie estadounidense del 2001 creada por Bill Lawrence y que tuvo tanto éxito que estuvo al aire con nuevas temporadas hasta el 2010, es decir 9 años ininterrumpidos en los que se presentaron 9 temporadas en los que el hospital del Sagrado Corazón se convirtió en el escenario donde un grupo de médicos inexpertos se enfrentaban al cambio de la universidad para iniciar con la vida adulta y sus respectivos intereses laborales, pero no sin antes descuidar su vida personal.

Mientras en dicho hospital ya se encontraban expertos médicos con años de trayectoria, aquí llegaba un grupo de recién egresados, JD, Turk y Elliot, los tres grandes protagonistas de la serie que tendrán que enfrentarse no sólo a los casos médicos, sino también al sarcástico e irónico Dr. Perry Cox y al director delo nosocomio, el Dr. Bob Kelso.

Imagina que en tu primer día de trabajo te ganes de enemigo al conserje del hospital. (Foto: Facebook Scrubs)

A diferencia de otras series, en esta sitcom nos encontramos con que JD, abreviación de John Dorian, es quien cuenta cada una de sus experiencias desde un monólogo interno que en muchas ocasiones lo lleva a fantasear y a imaginarse escenarios utópicos o que le hacen terminar con todo lo que desea, pero que después tiene que enfrentarse a sus duras realidades. ¿Le darías una oportunidad?

¿Qué significa Scrubs la serie?

Al tratarse de una serie de doctores, muchos tienen la duda de cuál es el significado detrás de su nombre, ya que la palabra "Scrubs" suele generar muchas dudas entre las personas que no están dentro del gremio médico, pero esta palabra corresponde al uniforme médico que utilizan los personajes a lo largo del programa.

Acompaña al Dr. Dorian en todas sus aventuras. (Foto: Facebook Scrubs)

¿Cuántas temporadas tiene Scrub?

Esta serie protagonizada por Zach Braff, Sarah Chalke y Donald Faison cuenta con 9 temporadas en las que se nos muestra a los recién egresados de la carrera de medicina agarrando experiencia para afrontar cada uno de los casos, incluyendo aquellos momentos en los que tienen que decirles a sus pacientes que pasarán a cuidados paliativos a esperar la muerte, a las familias que un ser querido quiere la eutanasia o que de hecho ya murieron.

¿Dónde puedo ver Scrubs en México?

Si después de esta nota quieres darle una oportunidad a esta serie de comedia te tenemos buenas noticias, ya que se encuentra disponible en Stra+, donde podrás disfrutar desde la primera y hasta la última temporada. ¿Cuándo comenzarás a verla?