Hace unos días, conductores del programa de Televisa, "Cuéntamelo ya" se burlaron de la situación por la que había pasado el conductor de Venga la Alegría Ricardo Casares, debido al hecho, Raúl Osorio se les fue con todo para defender a su amigo, especialmente a Andrea Rodríguez, quien pensó que era la productora del programa y ahora ella le respondió con un fuerte mensaje.

Fue durante una transmisión de "Cuéntamelo ya" cuando los presentadores hablaron sobre el infarto que le dio a Casares antes de entrar al programa, pero la situación se tornó en un tono de burla cuando dijeron que era un conductor que nadie conocía y que era de los 400 que tiene Venga la Alegría. Los comentario hicieron enojar no solo a Raúl, a otros compañeros de Ricardo, quienes sacaron las garras para defenderlo.

El conductor no se midió contra los conductores de "Cuéntamelo ya" | Foto: Captura X @rulosorio

Andrea Rodríguez responde a Raúl Osorio

Mediante su cuenta de X, Raúl Osorio retuiteó el momento exacto en el que los conductores se mofan de lo ocurrido y junto al video escribió que le daba mucho asco que conductores hablaran así de lo ocurrido y luego señaló directamente a Andrea Rodríguez al pensar que ella la productora del programa. Al final remató con fuertes calificativos hacía los conductores, lo que desató una fuerte polémica.

“¡Qué asco! Y tantito peor que la productora permita este tipo de comentarios siendo hermana de Magda que falleció hace algunos años y todos la recordamos con mucho cariño y respeto”, fue parte de lo que dijo Raúl.

Al final remató con fuertes calificativos hacía los conductores, lo que desató una fuerte polémica | Foto: Captura X @rulosorio

No pasó mucho tiempo después de que Raúl hiciera las declaraciones en su cuenta de X, cuando Andrea Rodríguez ya le estaba contestando. Pero lo hizo muy diferente a como lo hizo el conductor de VLA, pues la productora no usó palabras altisonantes y solo le informó que ella no era productora del programa y únicamente respondía por el matutino Hoy.

"Hola Raúl creo primero deberías informarte el programa que produzco es el programa hoy. Saludos y si soy hermana de Magda con mucho orgullo siempre", le respondió Andrea en la publicación de Facebook del exconductor.

Andrea le pidió que primero se informara, antes de señalar | Foto: Captura X @rulosorio

Raúl Osorio ofrece disculpas a Andrea Rodríguez

En el mismo mensaje y después de aclarar que ella no era quien dirigía “Cuéntamelo Ya”, Osorio le ofreció una disculpa, así como a su sobrina, la conductora Andrea Escalona por haber hecho declaraciones contra ella, aunque no se arrepintió de lo que sus señalamientos contra el programa y los conductores.

“Le ofrezco una disculpa a la productora del matutino de Televisa Andrea, realmente pensé que estos personajes estaban trabajando para ella. No sabía que existía ese programucho de quinta. Sinceras Disculpas @andyescalona para tu Tía. Ojalá se las puedas dar personalmente”, dijo Raúl.

Por su parte, Rodríguez estuvo como invitada en el canal de YouTube de Alex Maldonado donde se refirió a lo ocurrido y aclaró que ella únicamente responde por el programa Hoy, su sobrina Andrea y sus hijos. A su vez, señaló que lo que hizo Osorio no estuvo bien porque respondió a un comentario agresivo de una forma agresiva también.