Flor Rubio explota contra conductores de Cuéntamelo, ya! por burlarse de la salud de Ricardo Casares: "qué nefastos"

Hace unos días te informamos que los conductores del programa "Cuéntamelo, ya!" se colocaron en el ojo del huracán después de burlarse del infarto que sufrió Ricardo Casares, conductor de "Venga La Alegría". El video se volvió viral en las distintas plataformas digitales.

En las imágenes vemos a Roxana Castellanos y Paul Stanley hablar sobre la situación que vivió Ricardo Casares, sin embargo, se refirieron a él como un conductor más de "Venga La Alegría", incluso otros de sus compañeros fingieron no saber quién era.

Después de que el video del programa "Cuéntamelo, ya!" se volviera viral la periodista de espectáculos, Flor Rubio, compañera de Ricardo Casares en "Venga La Alegría", salió en defensa del conductor que sufrió un infarto y que estuvo al borde de la muerte.

En este sentido la experta en temas de la farándula reprobó los comentarios que hicieron Roxana Castellanos y Paul Stanley sobre la salud de Ricardo Casares. Aseguró que puede que no lo conozcan, pero no finalmente es un compañero de los medios de comunicación.

En este sentido, Flor Rubio dijo que entiende que se trataba de una dinámica del programa "Cuéntamelo, ya!", pero no pueden tomar a la ligera la salud de Ricardo Casares. La conductora de "Venga La Alegría" puso fin a la polémica al decir que todos se vieron "nefastos".

"Entiendo que te burles, pero no de la salud, no de una persona que estuvo entre la vida y la muerte. Te puedes burlar de algo que pasa en los programas, pero de la salud no. Qué nefastos todos", respondió.