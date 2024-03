¡Adiós, reggaetón! Daddy Yankee lanza nueva canción cristiana por el viernes santo, así suena

Daddy Yanke es uno de los cantantes de reggaeton más importantes en la historia del género, pero fue en diciembre de 2023 que anunció que se alejaría del ambiente que conlleva este tipo de música para dedicarse de lleno a la fe cristiana. Pero ahora, en pleno Viernes Santo lanzó una nueva canción, llamada “Donante de sangre”, para expresar su amor por Jesús.

Fue hace dos años que dio su última gira por Latinoamérica, España, Canadá y Estados Unidos, esta se llama "La Última Vuelta World Tour". "En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que esos días ya terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo (...) es por eso que esta noche reconozco, y no me avergüenzo en decirle al mundo entero, que Jesús vive en mí y que yo viviré para él", dijo cuando anunció su decisión.

Sus fans están emocionados por su nuevo proyecto. Foto: @daddyyankee / Instagram.

¿Cómo suena la nueva canción de Daddy Yankee?

Su nuevo tema ha sido bien recibido por sus fans, quienes creyeron que pasarían más tiempo sin escuchar una nueva composición del puertoriqueño. Hasta la redacción de esta nota, la canción de Daddy Yankee sumaba más de más de 380 mil reproducciones en tan sólo 13 horas.

"Había dicho que iba a utilizar todas mis plataformas para el reino y eso es lo que estamos haciendo, llevando la palabra, llevando testimonios y la música, que es el ministerio también de este servidor, de los talentos que Dios me dio para utilizarlo para su propósito, me siento bien complacido, me siento en plenitud”, aseguró en un post de Instagram.

¿Quién es Daddy Yankee?

Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido por su nombre artístico Daddy Yankee, nació el 3 de febrero de 1977, y no sólo acuñó el término "reguetón" a principios de los 90 para describir esta nueva ola musical emergente en Puerto Rico, sino que también, gracias a su talento logró extender el género por todo el continente. Muchas de sus canciones se han vuelto “himnos”, como el tema “Gasolina”.

Sus seguidores lo han apoyado. Foto: @daddyyankee / Instagram.

Daddy Yankee no solo ha sido reconocido por su impacto en la música, sino también por su influencia cultural y ha ganado varios premios, entre ellos Grammy Latinos, Billboard Music Awards, y reconocimientos especiales por su trayectoria y aportes significativos a la música y la cultura. En 2022, anunció su retiro y culminó esa parte de su carrera a finales de 2023, en un emotivo concierto en Puerto Rico, donde compartió su conversión al cristianismo evangélico.