Shakira: crecen rumores sobre un posible concierto gratuito en CDMX

Desde hace varios días, el nombre de Shakira ha vuelto a la luz debido al lanzamiento de su nuevo álbum "Las mujeres ya no lloran", mismo que marca su regreso triunfal después de siete años de ausencia en el mundo de la música. Esta nueva etapa ha estado llena de distintas sorpresas y una de las más recientes fue su concierto gratuito en el Time Square, ubicado en Nueva York y todo parece indicar que estas presentaciones gratis se mudarán distintas partes de Latinoamérica.

¿Shakira dará un concierto gratis en CDMX?

Desde el lanzamiento de este último disco, la artista ha venido tejiendo sorpresas para sus admiradores, y la posibilidad de que repita la hazaña en tierras mexicanas ha encendido las redes sociales. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente este evento, los indicios que alimentan la expectativa provienen de una misteriosa publicación de Spotify en su cuenta "Viva Latino", misma que se dedica a recopilar los lanzamientos más recientes de artistas latinos.

Las y los entusiastas seguidores de Shakira en las redes sociales han estado revolucionados con especulaciones sobre un posible concierto gratuito de la estrella en la Ciudad de México.

Fotografía: Instagram/@shakira

Este misterioso video compartido en las redes sociales por Spotify ha desencadenado un frenesí de especulaciones entre las y los seguidores de Shakira, ya que en el se muestran diversas ciudades emblemáticas del mundo, acompañadas de las icónicas gemas que encapsulan el concepto del último álbum de la artista. Entre las destacadas locaciones visuales se encuentran el majestuoso Palacio de Bellas Artes y la imponente Torre Latinoamericana de la Ciudad de México.

Acompañando estas imágenes impactantes, el texto "Las mujeres ya no lloran llegando a una ciudad [...] Estén atentos a lo que viene de Shakira" añade más combustible al fuego de las teorías, debido a que esta frase sugestiva, junto con la imagen del centro de la Ciudad de México, ha desatado conjeturas sobre un posible concierto gratuito de la estrella colombiana en la capital mexicana.

En esta publicación, Spotify promocionó el álbum de Shakira y despertó la atención de los usuarios al mostrar un video que destaca varias ciudades alrededor del mundo.

Fotografía: Instagram/@vivalatino

Y si esto no es suficiente, el video no se limita solo a la Ciudad de México, porque también ofrece vistas cautivadoras de otras metrópolis latinoamericanas como Bogotá, Colombia; Río de Janeiro, Brasil; y Buenos Aires, Argentina. Además, incluye la metrópoli cosmopolita de Nueva York, donde Shakira recientemente sorprendió al público con una presentación gratuita el pasado 26 de marzo, lo que refuerza aún más las esperanzas de los fanáticos.

Sin embargo, hasta el momento, la incertidumbre sigue siendo la única certeza, debido a que no hay información oficial que respalde la posibilidad de un concierto gratuito de Shakira en la Ciudad de México. Del mismo modo, no se han anunciado detalles sobre una gira de promoción para el álbum "Las mujeres ya no lloran", razón por la cuál las y los seguidores aguardan ansiosamente cualquier anuncio oficial que confirme o desmienta estas emocionantes especulaciones.

A pesar de que la cantante colombiana no ha confirmado oficialmente esta especulación, la conexión emocional que tiene con México hace que esta teoría suene lógica para muchos de sus seguidores.

Fotografía: Instagram/@shakira

Concierto gratis de Shakira en Nueva York será transmitido en streaming

El esperado especial de Shakira estará disponible a partir del próximo sábado 29 de marzo a través de Vix, ofreciendo a las y los fans una experiencia única, debido a que esta producción es fruto de la colaboración entre la reconocida plataforma de música y audio Uforia de Televisa Univision y promete sumergir a los espectadores en un viaje emocionante a través del talento y la pasión de la estrella colombiana.

De la misma forma, el concierto que ha encendido las redes sociales fue transmitido en vivo por streaming desde el primer escenario permanente de TSX Entertainment en Times Square, Nueva York. Este evento histórico no solo fue una oportunidad para que las y los neoyorquinos disfrutaran del espectáculo en persona, sino que también se extendió a los seguidores de Shakira en todo el mundo a través de su canal de YouTube oficial. Desde su publicación, el concierto ha cautivado a la audiencia, acumulando cerca de 1.3 millones de vistas en menos de 24 horas, demostrando la increíble conexión que la estrella mantiene con sus admiradores.