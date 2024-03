VIDEO: Shakira somete sus movimientos de cadera a un detector de mentiras, el resultado te sorprenderá

Hace algunos días salió a la luz el nuevo material discográfico de Shakira, "Las mujeres ya no lloran", mismo que se ha convertido en un estandarte de lucha y resiliencia para quienes se encuentran pasando por una ruptura amorosa, ya que en este material pudimos conocer las emociones tumultuosas que surgieron tras su separación de Gerard Piqué, su compañero durante once años. Y aunque no se ha anunciado ningún tour acompañando el disco, la colombiana presentó por primera vez "Puntería" durante la transmisión de "The Tonight Show" con Jimmy Fallon.

Shakira canta "Puntería" por primera vez en vivo y así se vio

Desde el incio de su carrera, Shakira ha demostrado ser capaz de transformar su dolor en música, siendo "Antología" un claro ejemplo de ello. De esta manera, no es extraño que "Las mujeres ya no lloran" haya surgido después de que su ruptura fue anunciada a mediados del 2022 y tal ha sido el amor de las fans hacia este nuevo disco, que la colombiana acudió a "The Tonight Show" con Jimmy Fallon para cantar en vivo "Puntería", uno de los éxitos de este material.

La colombiana, conocida por su energía inigualable en el escenario, le regaló a las y los televidentes un show espectacular en donde se le vio usando un look monocromático en color blanco y usando la tendencia de los corsets a su favor. De la misma forma, Shakira se encontró acompañada de dos bailarinas quienes usaron un par de sillas para replicar una coreografía muy bien estudiada mientras que la colombiana lo daba todo cantando y bailando al mismo tiempo.

Este clip del programa ya se ha vuleto viral, desencadenando una "cadena de oración" para que el lanzamiento del nuevo material sea acompañado por un gira para cantar en vivo los éxitos de la artista, quien lleva más de 25 años en la industria y había estado ausente desde hace siete años.

Shakira irrumpe en la escena musical con un regreso esperado por sus seguidores tras siete años de ausencia discográfica.

Fotografía: Instagram/@shakira

¿Las caderas no mienten? Shakira se somete a un detector de mentiras

Si bien, el fragmento donde Shakira canta "Puntería" en vivo por primera vez ha causado revuelo entre sus fans, hay otro segmento del show que también causó furor entre las y los internautas ya que ademád de que Jimmy Fallon elogió el éxito instantáneo del álbum, revelando que "Las mujeres ya no lloran" alcanzó la asombrosa cifra de 10 billones de streams a nivel mundial, ganándose siete discos de platino en el proceso, también invitó a la cantante a una especie de "broma interna" sobre su música.

En este otro clip se muestra a la colombiana dentro de una habitación acompañada de Jimmy Fallon y de la mismísima Drew Barrymore, quien es la encargada de leer el detector de mentiras al que se sometió la cantante para así verificar si, efectivamente, sus caderas "no mienten", siendo una referencia a una de sus canciones más famosas. Mientras suena de fondo "Hips don't lie" ("Las caderas no mienten"), las caderas de Shakira son "conectadas" a la máquina, teniendo como conclusión que sus caderas no mienten, una broma que fascinó a sus seguidoras, quienes no pudieron contener la risa al conocer esta referencia.