Ozuna comparte fotografía aplaudiendo el éxito de Shakira y le hace un fuerte reclamo a Piqué: "Yo no sé en qué estabas pensando"

Hace un par de días, se estrenó por fin el disco "Las muejeres ya no lloran", siendo también el regreso triunfal de Shakira, quien decidió plasmar todos sus sentires en cada una de las canciones que conforman el álbum. Y es que cada pista resuena con la intensidad de sus emociones mientras navegaba por el tumultuoso proceso de su separación del exfutbolista profesional Gerard Piqué.

Para conmemorar este lanzamiento tan significativo, Shakira organizó una exclusiva fiesta en Estados Unidos, reuniendo a familiares, amigos cercanos y algunos colaboradores destacados, entre ellos el talentoso cantante puertorriqueño Ozuna, con quien grabó "Monotonía" hace aproximadamente un año.

Y si bien no se les había visto juntos desde el lanzamiento de la canción, este reencuentro no no pasó desapercibido y el reggaetonero aprovechó para compartir una fotografía con la cantante, pero lo que más llamó la atención fue el contundente mensaje en contra de su expareja, Piqué: "Yo no sé qué estaba pensando #Pique mira está Diosaaaaa una reina muy bella. Felicidades mi Shak".

En la imagen se puede ver a ambos famosos posando juntos durante la fiesta de lanzamiento del nuevo disco y Ozuna, conocido por su franqueza y autenticidad, optó por no andarse por las ramas al dirigirse al tema de la ruptura entre Shakira y Piqué. Por lo que en su descripción, envió un mensaje directo y contundente que resonó entre los seguidores, marcando una clara postura respecto a la situación del exjugador.

El reggaetonero lanzó un mensaje en contra de Piqué.

Fotografía: Instagram/@ozuna

Fans reaccionan ante el mensaje de Ozuna hacia Piqué

La reacción explosiva de Ozuna al abordar el tema de Piqué desató una serie de comentarios en las redes sociales, como era de esperarse. Si bien algunas personas criticaron la decisión del cantante puertorriqueño de involucrarse en asuntos personales, la mayoría de las respuestas se inclinaron hacia la burla y el humor, algunos de los comentarios más famosos han sido:

"Ozuna no conoce indirectas, tira claro y ya" (@jucelydaimee)

"El mundo entero se pregunta lo mismo, pero la realidad es que ella está mucho mejor sin el!!" (@srtadayanaoficial)

"Pero acaso Pique ha pensado alguna vez en su vida?" (gaboandrade10)