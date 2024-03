Grupo Frontera lo vuelve a hacer, anuncia colaboración con Morat, así se escucha: VIDEO

Fue en el año 2022 cuando Grupo Frontera comenzó a viralizarse y a llamar la atención de millones de personas, esto debido a que publicaron en sus redes sociales un cover de la banda colombiana de pop Morat, el tema fue “No se va”.

Dicho cover ganó tanta popularidad que sonaba en todos lados, incluso, se volvió más popular que la versión original, esto llevó a una fuerte pelea entre fanáticos de ambos géneros, sin embargo al paso del tiempo Morat y Grupo Frontera dejaron claro que no había ningún tipo de rencillas entre ellos e incluso compartieron el escenario, a dos años de este éxito la agrupación mexicoamericana vuelve a anunciar que lanzarán un tema pero ahora en colaboración con los colombianos.

Anunciaron colaboración con Morat.

Fue a través de sus redes sociales que Payo, vocalista de Grupo Frontera anunció que en los próximos días podremos escuchar un nuevo tema, e incluso cantó un fragmento de ésta en la que también se escuchan las voces y el estilo de Morat.

“Primero salimos con la de ‘No se va’ de Morat, y ahora escucha esto: ‘pero no estás, que mi*rda estar borracho sin ti... Jugando a que no me pasa nada, nada, nada si no estás’ ¡full circle!” dice Payo muy emocionado.