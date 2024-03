Shakira revela cómo es ser mamá soltera tras su separación de Piqué: "intenso, hago malabares"

Fue en el año 2022 cuando Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación, esta noticia impactó a nivel mundial pues conformaban una de las parejas más exitosas, queridas y rentables de la industria del entretenimiento y deportes.

Tras confirmar su separación, para Shakira no ha sido nada sencillo este proceso, pues además se dio a conocer que el padre de sus hijos le fue infiel; debido a o anterior es que la colombiana decidió mudarse a Miami y seguir su vida junto con sus hijos Milán y Sasha, sin embargo, el ser una gran estrella de la música y madre soltera ha sido un gran reto.

Shakira lanzó su disco "Las mujeres no lloran".

¿Cómo es ser madre soltera para Shakira?

En entrevista con Zane Lowe, la colombiana habló de su más reciente lanzamiento “Las mujeres ya no lloran” y contó que este tiempo ha estado muy ocupada con la producción de éste, sin embargo, asegura que jamás ha descuidado el tiempo que le da a sus hijos.

Para Shakira ser madre es algo muy importante, por lo que siempre busca el tiempo de pasar grandes momentos con sus hijos Milán y Sasha aunque ella no duerma.

Y es que, la carga de trabajo que ha tenido Shakira en los últimos meses es demasiada, tanto que ha llegado a su casa a las 7:00 am o 9:00 am del otro día.

“Ayer llegué a casa a las 7 de la mañana. Mis hijos ya me estaban esperando, así que desayuné con ellos, me quedé despierta con ellos. A veces ni siquiera me voy a dormir hasta que es hora de acostarse”, reveló Shakira en entrevista.

Para Shakira sus hijos son lo más importante.

Combinar su trabajo con la labor de se mamá soltera no ha sido sencillo para la colombiana incluso en esta misma entrevista asegura que hay ocasiones que está tan cansada que cae desmayada: “Eso es lo que hago porque quiero pasar tiempo con mis hijos, los llevo a la cama y luego me desmayo”.

Sin embargo, no hay nada que el amor de una madre no pueda logran, incluso si es luchar contra su mismo cansancio, y aunque considera que ser mamá soltera es un reto intenso es algo que no cambiaría por nada pues sus hijos lo valen todo.

“Ha sido intenso, hago malabares. Es la primera vez que tengo que lidiar con tantas cosas como madre soltera, así que es un reto, pero ellos son geniales”, añadió.

Siempre disfruta estar con sus hijos.

En Barcelona sintió culpa por irse a trabajar y dejar a sus hijos

En esta misma plática, Shakira reveló que cuando vivió en Barcelona en ocasiones le daba mucha tristeza y confesó que hasta llegó a tener culpa por dejar a sus hijos cuando se iba a trabajar, pues “sentía que dejaba a mi familia desatendida”, por lo que ya no disfrutaba hacerlo.

“Hubo momentos en los que realmente no lo disfruté. Sentía culpa, me sentía desgarrada, pero ahora se siente totalmente diferente”, contó.

Pese a lo anterior, actualmente es totalmente diferente pues aunque a diferencia de cuando vivía en Barcelona, ahora no tiene una pareja que la apoye y todo se vuelve más complicado, la ganas de hacer música y de trabajar, así como el amor por sus hijos es lo que la mueven a seguir creciendo.