Tachan a Pedro Sola de “cochino” por hacer lo mismo que JLo y pegar chicles en el foro de “Ventaneando”

Aunque Pedro Sola se ha ganado el cariño de los fans por su sentido del humor y por no temer al decir lo que piensa, no ha evitado ser blanco de la polémica y esta vez fue tachado de “cochino” por Mónica Castañeda en pleno programa por dejar las sobras de comida y pegar chicles en el foro de “Ventaneando”. Algo ante lo que no dudó en defenderse y, fiel a su estilo, respondió a las acusaciones.

Conductores de “Ventaneando” se lanzan contra JLo

Durante la emisión de jueves 26 de marzo en el programa de espectáculos los conductores hablaron sobre el video que le ganó críticas a Jennifer López, pues en éste se observa el instante en el que le escupe un chicle en la mano a su asistente. Al respecto, Pedro Sola la defendió admitiendo que él haría lo mismo en el lugar de la “Diva del Bronx”.

Contrario a su compañero, Mónica Castañeda se lanzó contra JLo: “Esto lo he visto en muchas personas del espectáculo, no me sorprende absolutamente nada y entiendo que a la asistente tampoco le incomoda porque sino no lo haría, creo yo. Yo no creo que esa sea su chamba, creo que su chamba es asistirla, pero si pudo haber llevado un pañuelo desechable”.

Tachan a Pedro Sola de “cochino”

En medio del debate que generó el acto de Jennifer López, Mónica Castañeda señaló a Pedro Sola de hacer lo mismo en el foro de “Ventaneando” ya que, aseguró, el conductor deja restos de comida tirados junto al sofá que comparte con sus compañeros ante cámaras. Aunque negó pegar chicles en los muebles, admitió que en ocasiones sí ha dejado en el piso sus pañuelos desechables.

“Ninguno de ustedes lo haría, lo firmo. Sí has tirado chicles aquí, sí eres (…) No sean cochinos, oigan”, dijo Mónica Castañeda frente a Linet Puente que se mostró sorprendida y Ricardo Manjarrez que se limitó a reír ante las declaraciones sobre Pedro Sola.