Paola Durante estalla contra la serie sobre Paco Stanley: “Nosotros siempre salimos perdiendo”

Recientemente se revelaron las primeras imágenes del elenco que será parte de la serie “¿Quién lo mató?” sobre el asesinato de Paco Stanley hace casi 25 años. Ante esto, Paola Durante estalló exigiendo que se deje se aprovechar el tema para obtener ganancias ya que, además, se trata de un episodio de su pasado que aún es doloroso por lo que mucho que afectó su vida personal y profesional.

Paola Durante estalla contra serie de Paco Stanley

En entrevista para “Ventaneando”, la modelo expresó su molestia debido a que no fue considerado su testimonio para la serie. A ella se sumó Mario Bezares y su esposa, quienes señalaron que solicitaron ayuda de sus abogados ante cualquier imagen en la serie con la que pudieran resultar afectados.

“Me da mucho coraje que no nos hayan hablado. Hacen algo sin autorización, algo muy doloroso para tantos seres humanos que vivimos este caso. Ya basta de inventar cosas, ya basta de querer vender, porque todo el mundo gana y nosotros siempre salimos perdiendo. Que hagan una serie sin permiso, sin autorización, no se me hace justo”, dijo Paola Durante.

El caso de Paola Durante

La muerte de Paco Stanley el 7 de junio de 1999 afuera de un restaurante en la Ciudad de México sacudió al mundo del espectáculo. Días después de lo ocurrido, Paola Durante fue detenida y acusada de estar implicada en el asesinato del conductor, en 2001 fue liberada y exonerada del fallecimiento del presentador.

Durante ha mencionado en diversas entrevistas cómo las acusaciones en su contra afectaron su carrera. “Es lo que más me ha dolido. Quizá estar en este lugar era para que yo creciera, pero el repudio social al salir, quedar como exconvicta, que pasara por los pasillos de la televisora y dijeran: ‘Ahí va la asesina’. Yo no podía salir a la calle”, dijo para “El minuto que cambió mi destino” con Gustavo Adolfo Infante.