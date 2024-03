¿Por qué “El Cha” participa en la nueva serie de Paco Stanley?

Han pasado casi 25 años del asesinato del conductor Paco Stanley, un evento que ensombreció el mundo del entretenimiento en México y que ahora inspira la serie “¿Quién lo mató?” donde participa Javier Ramírez “El Cha!”. Este lunes se revelaron las primeras imágenes de los actores que participarán en el polémico proyecto en el que se relata lo ocurrido el 7 de junio de 1999.

¿Quién es Javier Ramírez en la serie de Paco Stanley?

La revista Quien compartió las primeras imágenes de los actores que participan en la serie “¿Quién lo mató?” que se estrenará a través de la plataforma de streaming Prime Video. El músico e integrante de Fobia Javier Ramírez “El Cha!” es parte del elenco y realizará el papel de Benito Castro, quien fuera uno de los mejores amigos de Paco Stanley.

Javier Ramírez “El Cha!” interpreta a Benito Castro en la serie sobre el asesinato de Paco Stanley. Foto: IG @quiencom

En las imágenes compartidas a través de redes sociales fanáticos han destacado el gran parecido que tiene “El Cha!” con el actor Benito Castro, algo que junto a su talento lo llevó a ser elegido como parte del proyecto en el que también participa Belinda como Paola Durante; Luis Gerardo Méndez como Mario Bezares; Roberto Duarte con el papel de Paco Stanley, y Diego Boneta como Jorge Gil.

Relación de Benito Castro con Paco Stanley

Arturo Castro Hernández, como era el nombre de pila del actor, fue uno de los grandes amigos de Paco Stanley y, por ello, fue llamado por las autoridades para rendir su declaración tras la muerte del conductor. En 2020 durante una entrevista con “El Escorpión Dorado” el también cantante habló de su amigad con el presentador y reveló que ambos consumían cocaína.

“No me daba coca, yo traía lo mío y el perico es para compartirse, a veces él me daba o yo le daba en el baño, pero no vendía (…) Cuando lo mataron fui a declarar a la Procuraduría y me dijeron: ‘A ustedes le daba cocaína Paco Stanley’ No, yo le daba a él”, recordó el actor desatando gran controversia. Benito Castro falleció en septiembre de 2023 a los 77 años de edad a causa de un traumatismo craneoencefálico que sufrió al caer de las escaleras de su casa.