Critican a Eduin Caz al negarse a hacer una entrevista porque no sabe hablar inglés: VIDEO

Eduin Caz y todos los integrantes de Grupo Firme se encuentran muy emocionados porque están por empezar “La última peda”, la nueva gira con la que volverán al escenario después de unas largas vacaciones, por lo que ahora se encuentran en promoción de los próximos eventos.

En un video que se hizo viral en redes sociales se aprecia la manera en la que un reportero le pide una entrevista, pero Eduin Caz le advierte que no sabe hablar inglés, que le es imposible mantener una conversación con él, por lo que al final solo optan por grabar un saludo.

El cantante no quiso dar la entrevista. Captura de pantalla TikTok/soyjairblanco

¿Eduin Caz no sabe hablar inglés?

Aunque Eduin Caz dejó claro que no es bueno con otros idiomas, los comentarios de la publicación no se hicieron esperar y hay quienes mencionaron que no creen que eso sea verdad, ya que argumentaron que como hace algunos años se graduó de la Universidad Autónoma de Baja California y uno de los requisitos para obtener el título es aprender inglés.

Mientras que otros mencionaban que también vivió por algún tiempo en Estados Unidos, razón por la que tendría que saber y comprender la lengua extranjera, además que no faltaron quienes defendieron al cantante y mencionaron que tal vez no quiso dar la entrevista.

Es el cantante de Grupo Firme. Captura de pantalla IG/eduincaz

¿Cuándo es el próximo concierto de Grupo Firme en México?

La agrupación además de presentar una extensa gira por Estados Unidos también está programando algunos eventos en México, la fecha más próxima en la que se sabe que Grupo Firme cantará en el país es el 19 de abril, la cita es en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Se sabe que la banda mexicana encabezada por Eduin Caz se había tomado un descanso de los escenarios durante los últimos meses del 2023, pero desde este 2024 empezaron con la promoción de sus próximos espectáculos, los cuales mencionaron estarán cargados de calidad.