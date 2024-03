Las 3 telenovelas coreanas que debes ver por streaming hoy martes 19 de marzo

Si eres un amante del drama, no puedes perderte deste este martes19 de marzo del 2024, las siguientes telenovelas o series coreanas que te recomendamos. Estas son algunas de las más valoradas por los usuarios de Netflix y ofrecen una gran variedad de tramas y personajes que seguramente te engancharán desde sus primeros minutos.

'It's Okay to Not Be Okay': Una serie que aborda temas de salud mental y amor, sigue la historia de un trabajador de la salud y una escritora de cuentos infantiles con trastorno de personalidad antisocial.

'Hospital Playlist': Un drama médico que sigue la vida de cinco médicos que han sido amigos desde que entraron a la facultad de medicina.

'Reply 1988': Un viaje nostálgico a la década de los 80, sigue la vida de cinco amigos de la infancia y sus familias.

Cada una de estas series ofrece un enfoque único del drama, desde la tensión romántica hasta los desafíos de la vida diaria y los problemas sociales.