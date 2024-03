Poncho de Nigris responde a sus haters: "tengo cuatro hijos y los quiero igual"

Poncho de Nigris es una de las celebridades más polémicas de México, constantemente da de qué hablar y en esta ocasión se viralizó luego de que en un live explicó que quiere a todos sus hijos por igual, luego de haber sido acusado de desdeñar a sus pequeñas.

“No sé, me tiran hate por mis hijas, dicen ‘le haces el feo a tus hijas’, ‘nada más quieres a tus hijos’, ‘eres un machista’”, dijo, según se ve en un fragmento del en vivo compartido por @lolitalolis23 en TikTok.

El actor está casado con Marcela Mistral, con quien tiene tres hijos: Ponchito, de 7 años; Isabella, de 5; y Toñito de Nigris, de 1 año. Pero además, tiene una hija de 13 años llamada Ivana, a quien la tuvo con Lucy Garza, quien era su pareja en ese momento. Con todos y todas suele subir cosas, aunque constantemente le dicen que parece tener un trato diferente con los varones.

Poncho de Nigris respondió a las críticas. (@lolitalolis23 / TikTok)

¿Poncho de Nigris quiere más a sus hijos que a sus hijas?

“¿Cómo?. Tengo cuatro hijos, a los cuatro los quiero igual, obviamente los papás saben que tienen conexión con uno más…. En mi caso es Ponchito… Las niñas están más con la mamá, juegas brusco y no les gusta el cotorreo brusco… A Isabela la trato de llevar… A Ivana me la llevé a la montaña y se cansó y lloró y me dijo por qué me traes, a Ponchito me lo llevó y se ríe… A todos los amo igual”, comentó.

Aseguró que quiere a todos por igual. Foto: @lolitalolis23 / TikTok.

“Isabela tiene 5 años, está chiquita y poco a poco, las niñas están más con la mamá y el papá es más brusco… No es que quiera más a uno que a otro…. Les gusta hacerla de p*** por todo…”, concluyó Poncho de Nigris.

Poncho de Nigris siempre está envuelto en polémicas

Recientemente Poncho arremetió contra Manelyk González, influencer y exintegrante del reality "Acapulco Shore". Fue en una trasmisión en vivo que digo, sin aludir directamente a la creadora de contenido, que no está bien pretender ser alguien que no se es y que esto proyecta una imagen negativa, explicando que sólo las personas que "tienen dinero" pueden actuar "fresas" sin verse mal.

Poncho de Nigris se ha consolidado como una figura muy popular en la actualidad; es presentador, actor, influencer y empresario. Es hermano de los exfutbolistas Aldo y Antonio de Nigris, pero Poncho tomó un camino distinto. A pesar de haber obtenido su título en Administración de Empresas por la Universidad Regiomontana, su salto al estrellato se produjo luego de su destacada participación en la segunda edición de Big Brother, un conocido reality show que marcó el inicio de su carrera en el entretenimiento.