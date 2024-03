VIDEO: Poncho de Nigris critica a Manelyk por comportarse como "fresa" sin tener dinero

Cada cierto tiempo podemos encontrar a figuras del espectáculo mexicano que se enfrascan en evidenciar a algunos colegas del medio y esta es la razón por la cuál el influencer Poncho de Nigris se ha convertido en el centro de la polémica, revelando opiniones controversiales de personajes como Sergio Mayer, quien pasó de ser uno de sus amigos más cercanos a su "enemigo" público. Pero esta vez no es él quien se encuentra en boca del influencer, ya que durante una transmisión en vivo soltó algunos comentarios en contra de Manelyk González, influencer y exintegrante del reallity "Acapulco Shore".

Sigue leyendo:

Poncho De Nigris habla de Serrath en Programa Hoy: “saca los audios”

Poncho De Nigris confronta a Maryfer Centeno durante su visita a Hoy, ¿qué le dijo?

Poncho de Nigris critica a Manelyk por ser "fresa"

Fue a través de TikTok donde este fragmento se viralizó y fue retomado por Eddy Nieblas (@soyeddynieblas), quien explicó que durante esa transmisión, el influencer se dedicó a despotricar en contra de distintas personas que lo acompañaron durante su estancia en "La Casa de los Famosos" y después de hablar de Ferka y Sofía, comenzó con una serie de insinuaciones sobre otra panelista del programa que se transmite por Telemundo.

El influencer originario de Monterrey, Poncho de Nigris, desató una nueva controversia al dirigir duras críticas hacia Manelyk González.

Fotografía: Instagram/@ponchodenigris

Ante estas opiniones, los espectadores que se encontraban viendo la transmisión insinuaron que esos comentarios iban dedicados a Manelyk González, lo que de Nigris confirmó. De acuerdo con Eddy Nieblas, el también empresario señaló que hay personas que tienen una actitud "fresa" cuando no tienen el dinero para sostener esta actitud, señalando a la exintegrante de "Acapulco Shore" como una de ellos.

Poncho de Nigris se vuelve viral al criticar a famosas

En el video compartido en TikTok, de Nigris no menciona directamente a Manelyk, pero señala a una panelista actualmente en un programa, coincidiendo con la participación de Mane en "La Casa de los Famosos" de Telemundo. En sus declaraciones, enfatiza que no está bien pretender ser alguien que no se es y que esto proyecta una imagen negativa, explicando que sólo las personas que "tienen dinero" pueden actuar "fresas" sin verse mal.

Poncho de Nigris lanzó una serie de críticas mientras se encontraba en una transmisión en vivo.

Fotografía: Instagram/@manelyk_oficial

Después de estas escandalosas declaraciones, las opiniones de los usuarios se polarizaron rápidamente ya que mientras algunos defienden a Mane afirmando que es una persona exitosa y auténtica, muchos otros le dieron la razón a Poncho de Nigris. Hasta el momento, Manelyk no ha dado ninguna declaración al respecto.