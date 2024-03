Lapizin se burla de Yeri Mua y la imita para demostrar que sí se parecen | VIDEO

Una vez más, la influencer veracruzana conocida como Yeri Mua, está dando de qué hablar, luego que presumió su nuevo cambió de look, esta ocasión la experta en maquillaje y también cantante luce nuevamente con una melena súper larga y en tonos rojos.

La veracruzana se atrevió a hacerse un nuevo look, luego que hace unos meses compartió que en una estética de Colombia le quemaron el cabello, por lo que varias semanas tuvo que traer su cabello corto, el cual lucía muy maltratado por lo que rápidamente recibió criticas y hasta la compararon con “Lapizín”.

Le quemaron el cabello.

Foto: IG @yerimua

Lapizin a través de sus redes sociales respondió a la influencer jarocha pues a modo de sarcasmo, el adolescente se vistió con unos jeans a la cadera y una blusa entallada, y mientras él estaba de espalda alguien le preguntó si era Yeri Mua.

Entre los comentarios del video del famoso payasito, etiquetaron a Yeri Mua, sin embargo, la jarocha no ha reaccionado al respecto, aunque eso sí, ya sorprendió con su nuevo cambio de look.

Lapizin tomó con humor las comparaciones.

Foto: IG @soylapizin

Luego que en varios comentarios tanto en sus videos y redes sociales como durante las transmisiones en vivo que hace Yeri Mua, usuarios la comenzaron a llamar “Lapizin”, esto debido a lo maltratado de su cabello el cual lucía muy corto y en un color rojizo encendido, muy similar al de la peluca del exintegrante de “Sabadazo”.

Debido a esto es que Yeri Mua explotó en una transmisión en vivo y pidió que ya no la llamen “Lapizin”, por lo que luego de estas criticas, la jarocha aseguró que nuevamente se pondrá extensiones para evitar que la critiquen.

“Ya no me digan Lapizin, neta, pasado mañana me voy a poner extensiones otra vez, me vale m%& que esté pelona, yo ya no quiero que me digan Lapizin, o sea, con todo respeto a Lapizin, ¡no parezco Lapizito, wey!, pero me ca%&, o sea ya, ya me voy a poner extensiones largas que parezca Rapunzel”, dijo la también cantante.