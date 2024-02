Yeri Mua: le queman el cabello a la influencer y muestra cómo quedó

Una de las influencers más queridas del momento, sin duda alguna es Yeri Mua, quien en las últimas semanas ha probado las mieles del éxito en su incursión como cantante de reggaetón mexicano, sin embargo, en las últimas horas la jarocha se convirtió en tendencia debido a su cabello.

Sí, así como lo lees, en esta ocasión Yeri Mua no está involucrada en polémicas con sus exnovios, en esta ocasión la ex reina del carnaval de Veracruz compartió que le quemaron su cabello en una decoloración, por lo que tuvo que hacerse un drástico cambio de look.

Le quemaron el cabello a Yeri Mua

Fue a través de sus redes sociales que Yeri Mua compartió su nueva desgracia, en esta ocasión el protagonista de todo es su cabello, sí su larga cabellera ha desaparecido.

Si algo había caracterizado a la jarocha era su abundante y larga cabellera, aunque en varias ocasiones la vimos cambiar de color, sin emabrgo, hace unas semanas, Yeri viajó a Colombia para la grabación de un nuevo video, por lo que no dudó en someterse a un cambio de look radical.

Fue entonces que Yeri se despidió del color cobrizo que traía para que en la estética de Colombia le hicieran una cortina en color rubio y el resto del cabello teñirlo de un rojo intenso al estilo de Karol G, por lo que Yeri compartió parte del proceso.

Al finalizar, la influencer jarocha dijo sentirse muy feliz y complacida con su nuevo cambio de look, por lo que no dejó de presumirlo en sus redes sociales con fotos y videos.

Sin embargo, hace unas horas Yeri reveló que fue justamente en este proceso en donde su cabello sufrió un daño irreparable, sin embargo hasta ahora se percató de ello, pues la influencer contó que le hicieron la decoloración con todo y extensiones y eso fue lo que causó que su pelo se debilita al grado de trozar por completo.

“Yo no sabía que así me habían dejado el cabello, yo traía mis extensiones y en ellas no se notaba pero ahorita que me quitaron las extensiones me dí cuenta que me dejaron pelonsísima, pero pelonsísima”, dijo Yeri Mua

Yeri Mua agradece a sus fanáticos

Luego de mostrar cómo le habían quemado el cabello y dejarse ver sin extensiones, la jarocha a su vez enseñó todo el daño que le hicieron en su pelo, por lo que no tuvo opción más que comenzar a cuidarlo.

Fue así como en esta ocasión no se pudo poner extensiones ya que su cabello no soportará el peso de éstas, debido a lo anterior acudió a un establecimiento y comenzó a adquirir productor para cuidar su cabello, así mismo agradeció el apoyo que recibió por parte de sus seguidores quienes aseguran que el cabello corto le favorece y no se ve tan mal como ella cree.