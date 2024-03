Daniela Parra habla de la sentencia de Héctor Parra y asegura que ya preparan un amparo: "tenemos la verdad de nuestro lado"

El caso de Héctor Parra tuvo un nuevo giro la tarde del viernes 15 de marzo de 2024, cuando el Tribunal de Alzada de la Ciudad de México lo otorgó una sentencia de 13 años y 10 meses de prisión por los delitos de corrupción de personas menores de edad agravado y abuso sexual, esto luego de las acusaciones y denuncias que le hizo su hija Alexa "N", a quien tuvo con Ginny Hoffman.

Previamente, en junio de 2023, el también cantante había sido sentenciado a 10 años y seis meses de prisión, por lo que en la nueva resolución se determinó un aumento de la condena y en el pago monetario de la multa. Tras darse a conocer la decisión del juez, su otra hija, Daniela Parra volvió a posicionarse a favor del hoy sentenciado para exigir justicia y abogar por su inocencia, quien continuará con las apelaciones necesarias hasta salir victoriosos, según ha comentado.

Luego de darse a conocer la decisión del juez, Daniela Parra conversó con TV Notas, a quien le dio su reacción al enterarse de la nueva sentencia, de la que aseguró no les afecta y que era la mínima que le podían dar a su padre. A pesar de ello, aseguró que lo siguiente que ella y los abogados tienen en lista es un amparo para conseguir que sean escuchados y que Héctor Parra reciba justicia, pues confía en que "la verdad está de nuestro lado".

Añadió que "no tenía ninguna expectativa", ya que la resolución "no nos afectaba", pues independientemente de lo que ayer se decidiera, ella y sus acompañantes ya estaban trabajando en un amparo. "Dentro de todo lo malo, lo bueno, porque le dieron las mínimas de lo que le podían dar", agregó.

Por otro lado, contó que lo siguiente para defender a su padre es la medida antes comentada, pero ahora con "un amparista profesional", ya que a ella y a su abogado se han unido otros profesionales dedicados exclusivamente a "defender personas que están inocentes en la cárcel". Finalmente, aseguró que su prioridad seguirá siendo ver a Héctor Parra en libertad.

Durante su entrevista con el medio antes citado, Daniela Parra explicó que siempre ha sido respetuosa con su hermana; sin embargo, detalló que "quienes tienen problema" con ella son Alexa y Ginny Hoffman, pues "yo estoy diciendo la verdad y eso les incomoda".

"Yo siempre me he mantenido al margen, siempre he dicho la verdad, siempre he sido honesta, siempre he sido transparente y sí seguiré hasta que esto termine. El objetivo y mi prioridad desde que detuvieron a mi papá es su libertad, nada más, no me interesa nada más", señaló Daniela Parra.