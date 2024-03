Mariazel muestra por primera vez su pancita de embarazada y conmueve en redes, “bebé salió a saludar”: VIDEO

Durante las últimas horas el nombre de Mariazel Olle Casals ha encabezado las principales listas de tendencias en plataformas digitales y esto se debe a que la integrante de “Me Caigo de Risa” presumió por primera vez en redes su pancita de embarazada, por lo que las imágenes conmovieron a más de uno y le llovieron cientos de mensajes en los que sus fans y hasta otras celebridades la felicitaban por su próxima maternidad.

Fue a través de Instagram donde Mariazel realizó la publicación en cuestión, la cual, consistió en un breve video en el que señaló que se tomó un momento previo a comenzar las grabaciones de uno de los programas en los que participa para presumir que luego de haber anunciado su embarazo “bebé salió a saludar”, pues señaló que hasta hace unos días no se le notaba su pancita y su emoción ante este feliz momento fue evidente.

"Queda confirmado que cuando uno grita al mundo su embarazo bebé se libera y sale a saludar porque ayer, la verdad es que se me notaba muy poquito, la cintura sí de plano desapareció hace meses, desde el primer mes y acá arriba pues ha crecido bastante, ¿cómo les explico? es parte de, pero chequen nomas’ ¡ándele! Les juro que ayer no se me notaba tanto, no tenía esta pancita, de pronto hizo ¡Plop! Y les dice ‘¡Hola! ¡Ay qué cosa! ¡Qué bonito!” fueron las palabras que dijo visiblemente emocionada la querida “hermana disfuncional” de “Me Caigo de Risa”.

Como era de esperarse, la publicación de Mariazel tuvo una gran repercusión en plataformas digitales, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su post logró acumular más de 70 mil likes y miles de reproducciones, además, como se dijo antes, la caja de comentarios terminó repleta de felicitaciones y palabras de buena vibra ante este feliz momento que la conductora de TUDN se encuentra atravesando junto a su esposo, Adrián Rubio y su primogénita, Laia Rubio, quien ya se encuentra siguiendo sus pasos en el ambiente artístico.

Mariazel presumió su pancita de embarazada por primera vez en Instagram. Foto: IG: mariazelzel

Mariazel comparte la primera imagen de su bebé

Fue el pasado lunes 11 de marzo cuando Mariazel publicó un video en Instagram en el que apareció junto a su esposo y su hija mostrando una prueba de embarazo positiva, posteriormente, realizó otro post en el que su hija Laia sostenía en sus manos una imagen del ultrasonido de su hermanito y la actriz de origen español aseguró sentirse más feliz por el hecho de que crecerá su familia.

“¡La familia crece! Estamos muy felices de compartir con ustedes esta hermosa noticia. Seremos papás nuevamente y Laia una gran hermana mayor. A los que ya se lo imaginaban, ¡qué observadores, eh!”, escribió Mariazel.