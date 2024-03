Lily Allen hace fuerte confesión sobre su maternidad: “Amo a mis hijas, pero arruinaron mi carrera”

Lily Allen es una de las cantantes más destacadas de Reino Unido, pero esta vez dividió opiniones al hacer una dura confesión sobre su maternidad al asegurar que sus hijas “arruinaron su carrera”. La artista señaló que dejó la industria para dedicarse a la crianza de sus hijas, pues no deseaba repetir lo que ocurrió con sus padres durante su propia infancia.

Lily Allen hace dura confesión sobre maternidad

En entrevista para el podcast The Radio Times con la presentadora Kelly-Anne Taylor, la intérprete de “Smile” se sinceró sobre los sacrificios que hizo en su carrera al convertirse en madre. Sus declaraciones desataron un intenso debate en redes sociales entre quienes la apoyaron y aquellos que lanzaron fuertes críticas por asegurar que sus hijas habían “arruinado” su carrera como cantante.

“Amo a mis hijas, pero arruinaron mi carrera”, dijo la cantante Lily Allen. Foto. IG @lilyallen

"En realidad nunca tengo una estrategia en lo que concierne a mi carrera, pero sí, mis hijas arruinaron mi carrera. Quiero decir, las amo y me completan, pero, en términos de estrellato pop, la arruinaron totalmente (…) Realmente me molesta cuando la gente dice que puedes tenerlo todo porque, francamente, no puedes. Algunas personas eligen su carrera por encima de sus hijos y ese es su privilegio”, dijo.

La cantante británica dejó su carrera

Lily Allen saltó a la fama con tan solo 21 años y gracias a su talento dos años después fue nominada al Grammy por su álbum “Alright Still”. A los 26 años se casó con el arquitecto Sam Cooper, con quien tuvo dos hijas: Ethel Mary y Marnie Rose, de 12 y 11 años respectivamente. Actualmente la cantante vive en Nueva York con las menores y está casada con el actor David Harbour.

Sin embargo, la cantante no deseaba que tuvieran la misma experiencia que ella en su infancia con la ausencia de sus padres, el actor Keith Allen y la productora de cine Alison Owen: “Siento que eso realmente dejó algunas cicatrices desagradables que no estoy dispuesta a repetir. Opté por dar un paso atrás y concentrarme en ellas, y me alegro de haberlo hecho porque creo que son personas bastante completas”.