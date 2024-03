Mariazel revela la triste historia de su maternidad y la muerte de su madre: “ya no estaba conmigo”

Mariazel Olle Casals conmovió a los más de cuatro millones de seguidores que tiene en Instagram con su última publicación pues resulta que la talentosa conductora de TUDN reveló la triste historia relacionada con su maternidad y con la dolorosa muerte de su madre, por lo que el breve relato de la querida “hermana disfuncional” de “Me Caigo de Risa” hizo que a más de uno se le hiciera un nudo en la garganta.

El post de Mariazel fue realizado a través de su perfil oficial de Instagram y todo se originó debido a que se sumó a un popular trend, el cual, consistía en mostrar una fotografía de un momento en el que hubiera estado "destruida" sin que nadie tuviera conocimiento de ello, por lo que la conductora eligió una postal en la que aparecía cargando a su hija Laia cuando estaba recién nacida.

Sigue leyendo:

José Ángel Birchir da nuevos detalles de su relación con Belinda y revela que "hay un manejo" de su mamá

Eugenio Derbez habla de la supuesta reconciliación de Aislinn con Mauricio Ochmann: "donde hubo fuego..."

Mariazel conmovió a todos sus seguidores con su triste historia. Foto: IG: mariazelzel

Así fue la triste historia de Mariazel sobre su maternidad y la muerte de su madre

Para acompañar la fotografía antes mencionada, Mariazel escribió que, aunque en la referida postal se le veía sonriendo mientras cargaba a su hija, por dentro la estaba pasando sumamente mal pues unos días antes de haber tomado esa fotografía su madre, la señora María Dulos, había fallecido, sin embargo, la protagonista de “Chócalas Compayito” señaló que el consuelo que le quedó es que su mamá sí pudo conocer a su nieta antes de dejar este plano.

“Unos días antes mi mamá había fallecido… Era el momento más importante de mi vida y no podía creer que ya no estaba conmigo… Me queda el consuelo de que pudieron conocerse. Sé que mi mamá se esperó a conocerla para partir”, fue el breve texto con el que Mariazel logró conmover a todos sus seguidores.

Mariazel hizo que a todos sus seguidores se les hiciera un nudo en la garganta con su historia. Foto: IG: mariazelzel

Como era de esperarse, la publicación de Mariazel Olle Casals tuvo una gran repercusión entre sus miles de fans, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su foto y su texto lograron acumular más de 30 mi likes, además, la caja de comentarios se llenó con cientos de comentarios de apoyo y solidaridad de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Actualmente, Laia, la hija de Mariazel ya tiene once años de edad y se encuentra dando sus primeros pasos dentro de la industria del entretenimiento, donde ha aprovechado el apoyo y la guía de sus padres para poder destacar. Cabe mencionar que son muy pocas las ocasiones en las que la integrante de “Me Caigo de Risa” ha hablado de su madre, sin embargo, de lo poco que se sabe es que tenían una estrecha relación y que su muerte se debió a una delicada enfermedad.