José Ángel Birchir da nuevos detalles de su relación con Belinda y revela que "hay un manejo" de su mamá

A un año que José Ángel Bichir confirmó que sostuvo un romance apasionado con Belinda, el querido actor mexicano vuelve a hacer polémicas declaraciones sobre su exnovia, y ahora se le fue con todo a su exsuegra y hasta a Nodal le tocó.

Durante la alfombra roja del reciente estreno de una famosa película, José Ángel Bichir platicó con los medios de comunicación, quienes no dudaron ni un segundo en cuestionarlo sobre Belinda y el contrato que firmó para no hablar nada de su relación.

Sigue leyendo:

¿Cazzu y Nodal bautizaron a Inti? filtran video de la pareja en la iglesia

Belinda y Natanael Cano: la verdad detrás del video que los "relaciona" sentimentalmente

No olvida que ella lo negó.

Foto: IG @joseangelbichir

A un año de haber destapado que sostuvo un romance con Belinda luego que se reencontraron en un reality show de comida, José Ángel Bichir sigue dando de qué hablar, pues ahora reveló que su exnovia podría estar siendo manipulada por su mamá.

En la plática, el joven actor aseguró que a él siempre le ha gustado hablar con la verdad, por lo que no entiende el por qué querer ocultar lo que sucedió entre él y Belinda.

“Lo único que les digo es que la verdad siempre sale a la luz y que yo soy partidario de eso, ¿para qué ocultar las cosas? es más fácil decir la verdad y decir ‘sí pasó esto’, pero se hace grande por que se enredan las cosas, porque insisto esas cosas de querer decir que uno es inmaculado y que no ha pasado por nada de eso, no lo entiendo”, comenzó a contar.

Asimismo, Bichir contó que no tiene nada de malo hablar de su pasado con Belinda, pues ahora ella también ya habla y hasta le cantó a su exnovio Nodal, así que él no tendría porque ser criticado.

“Pero tengo que respetar por que es una mujer y además porque hubo ese contrato, me gustaría revelar verdades, todos los detalle espero ha sido muy complicado por que yo la quiero, y ahora encima ella va a regresar con el pasado a sacar lo de este muchacho y todo, por lo menos no tendría por qué criticarme si está haciendo lo mismo”, dijo Bichir.

En la plática, José Ángel Bichir aseguró que él no desea colgarse de la fama de nadie pues desde que nació él ya lo es, además que se codea con gente mucho más famosa que su exnovia, sin embargo, lo que le entristece es saber que ella negó el romance apasionado que tuvieron.

“Ella me niega y sí es muy triste porque no niegas algo que has vivido y algo profundo, yo no veo a las mujeres como trofeo y yo no creo que sea un trofeo para presumir, es una relación y ya”.