El Brad Pitt real reacciona a la estafa hecha a mujer francesa y pide a sus fans no responder mensajes sospechosos

Las redes sociales se han convertido en un medio para mantenerse al tanto de lo que sucede alrededor del mundo, pero ésto también trae como consecuencia que la privacidad de algunas personas se vea afectada, principalmente cuando se trata de figuras públicas que además de enfrentar el escrutinio público constante también corren el riesgo de ser objeto de fraudes que explotan su imagen para lucrar con ella sin autorización.

Uno de los casos más recientes que conmocionó tanto a fans del cine como a expertos en seguridad digital es el de la mujer francesa que fue estafada por una persona, quien por medio de redes sociales se hizo pasar por el actor estadounidense Brad Pitt. La mujer de 53 años presentó una denuncia ante las autoridades y el caso rápidamente se hizo viral por destapar una alarmante realidad: hay estafadores aprovechándose de nombres famosos para llevar a cabo fraudes millonarios.

El estafador, que se hacía pasar por Brad Pitt, aseguró a la mujer que necesitaba dinero urgente para cubrir los gastos médicos de una operación para tratar el cáncer de riñón. Para añadir más credibilidad a su historia, el delincuente también alegó que al estar atravesando un complicado proceso de divorcio con la actriz Angelina Jolie, no tenía acceso a sus cuentas bancarias; y por si esto no fuera suficiente, la persona responsable del engaño envió imágenes hechas con Inteligencia Artifical en donde, aparentemente, el actor se encontraba en una cama de hospital.

Brad Pitt responde al fraude hecho con su imagen

Según informes de la revista "Variety", un portavoz de Brad Pitt calificó de “horrible” el caso de la mujer francesa que fue víctima de la estafa virtual. El delincuente, que utilizó una cuenta de Instagram falsa para hacerse pasar por el actor, aprovechó la conexión emocional que la mujer sentía por el actor para ganarse su confianza; así, durante un año y medio, la víctima mantuvo conversaciones con quien pensaba era Brad Pitt, y la situación escaló hasta que, bajo falsas promesas y engaños, el estafador logró convencerla de que debía ayudarlo financieramente.

Estas fueron las fotos enviadas por el estafador para convencer a la mujer de que en realidad estaba tratando con Brad Pitt.

Fotografía: X/@HumansNoContext

La mujer, que relató su experiencia en un programa de televisión francés llamado "Sept à Huit", explicó que había recibido imágenes que, al ser buscadas en línea, no aparecían en ninguna otra parte. El estafador le explicó que esas fotos eran exclusivas y que solo se las había enviado a ella. A pesar de las dudas que surgieron en algunos momentos, la mujer, movida por el deseo de ayudar a quien pensaba que era un Brad Pitt vulnerable, fue cayendo cada vez más en la trampa del estafador, enviando grandes sumas de dinero hasta llegar a un total de 830,000 euros (alrededor de 17 millones pesos mexicanos).

Cuando el caso alcanzó oídos internacionales, el verdadero Brad Pitt decidió hablar públicamente de ello y por medio de un portavoz, el actor expresó su enojo al hecho de que personas se aprovechen del amor y conexión que puede sentir un fan por alguna figura famosa. Así mismo, insistió a sus fans “no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no están presentes en las redes sociales”, haciendo hincapié en que él no tiene cuentas oficiales en ninguna plataforma.

Es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre los famosos y sus seguidores para cometer este tipo de fraudes, dijo Brad Pitt por medio de un portavoz.

El comunicado también sirvió como un recordatorio a los seguidores de Pitt y de otras celebridades sobre los peligros de interactuar con perfiles no verificados en redes sociales.

Fotografía: AP Photo.

Las devastadoras consecuencias de la estafa hacia una mujer francesa

El engaño no fue descubierto hasta principios de este 2025, cuando los medios de comunicación informaron sobre la relación que Brad Pitt había comenzado con la empresaria Inés de Ramón, lo que contradijo las afirmaciones del supuesto Brad Pitt en las interacciones virtuales con la mujer estafada. Este giro en la historia dejó claro que el hombre con quien ella había estado conversando durante más de un año no era en absoluto la estrella de "Fight Club".

De esta forma se dio a conocer que el impacto de la estafa no solo fue financiero, sino que también tuvo serias consecuencias emocionales y psicológicas para la mujer afectada. Según información fuentes cercanas al caso, la mujer ha sufrido una grave depresión debido a la pérdida de su dinero y la decepción emocional de haber sido engañada de esta manera; después de perder casi todo su patrimonio, incluidos los 775,000 euros que había recibido como parte de su divorcio, la mujer se encuentra ahora alojada temporalmente en la casa de una amiga mientras intenta recomponer su vida

Las estafas basadas en suplantaciones de identidad no son un fenómeno nuevo, pero con el aumento de la tecnología, como la inteligencia artificial y la manipulación de imágenes, los estafadores pueden crear perfiles cada vez más convincentes. De hecho, los avances en IA han permitido generar videos y fotos de personas que parecen absolutamente reales, lo que hace aún más difícil detectar fraudes a simple vista. La noticia de la estafa no solo sorprendió a la mujer afectada, sino también a la opinión pública, que cada vez es más consciente de los riesgos asociados con la presencia digital de las figuras públicas.

Fotografía: AP Photo.

Para evitar caer en estafas como la que sufrió la mujer francesa, expertos recomiendan no responder a mensajes no solicitados, especialmente aquellos provenientes de perfiles de celebridades o figuras públicas que no tienen una presencia oficial en las redes sociales. Es crucial verificar siempre la autenticidad de cualquier cuenta antes de interactuar con ella, especialmente si se solicitan donaciones o información personal.

Además, las y los usuarios deben educarse sobre los métodos más comunes de estafa en línea, que incluyen desde el envío de mensajes sospechosos hasta la creación de perfiles falsos. En caso de recibir una solicitud inusual o sospechosa, lo mejor es reportar inmediatamente el perfil a la plataforma y evitar compartir información financiera o personal.

