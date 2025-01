Attack on Titan "El Ataque Final": ¿cuándo y dónde se podrá ver este popular anime en las salas de cine?

Desde su estreno en el año 2013, Attack on Titan, también conocido en japonés como Shingeki no Kyojin, logró flechar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Aunque han pasado ya 12 años desde que comenzó a transmitirse en Latinoamérica y que estuvo disponible en plataformas de streaming como Netflix y Crunchyroll, continúa siendo uno de los animes más populares, pese a que su protagonista no es el favorito de los fans.

Y es que es una realidad que aunque Eren Jaeger es el personaje principal de esta serie, Mikasa y Levi Ackerman lograron destacar desde su primera aparición por sus increíbles combates y su profunda lealtad a sus compañeros, hasta llevarse toda la atención, obtener una enorme admiración y ser reconocidos por los fans de diferentes países.

Mikasa y Levi Ackerman en combate / FOTO: Pinterest

Todo el amor que se ha ganado a pulso este anime creado por Hajime Isayama, se debe al gran impacto que causó su historia integrada de una narrativa compleja con temas profundos como la supervivencia, la libertad, la opresión, las conspiraciones, la religión y la política, y la puesta en duda de la moralidad, ya que conforme avanza cada capítulo, la distinción entre lo bueno y lo malo se vuelve difuso.

Es también por el impresionante desarrollo de cada personaje, quienes viven la muerte de frente y los sacrificios constantes en un ambiente siempre de tristeza, de oscuros secretos y el descubrimiento del origen de la existencia, que los curiosos que iniciaron a ver Shingeki no Kyojin, ya no pudieron dejar de ver hasta "El Ataque Final" y saber de qué manera concluiría todo.

En ese sentido, traemos buenas noticias para los fans de Attack on Titan y para aquellos que desde hoy decidieron comenzar a ver esta serie disponible en Crunchyroll y en Amazon Prime, ya que el final de este anime se transmitirá en la pantalla grande. A continuación te daremos toda la información que tenemos hasta el momento.

¡#Sasageyo, nakama! #AttackOnTitan El Ataque Final ¡llegará muy pronto a México! RT si te urge ya disfrutar de este cierre. uD83EuDD29??uD83CuDFAC pic.twitter.com/SjgjRG6eAm — Cinépolis (@Cinepolis) January 15, 2025

¿Cuándo y dónde ver "El Ataque Final" de Attack on Titan en el cine?

El tan esperado final de la popular serie de anime Shingeki no Kyojin se estrenó en el año 2023, esto es diez años después desde que comenzó a transmitirse y fue dividido en dos cardiacos capítulos de más de 1 hora, los cuales se unirán para formar una película llamada "El Ataque Final".

La película de "El Ataque Final" de Attack on Titan se presentará en las salas de los cines de México conocidos como Cinemex y Cinépolis, cuya fecha de estreno será el próximo jueves 27 de febrero del 2025. Hay que destacar que los fans de Perú y de Chile también podrán disfrutar de este épico final en la pantalla grande.

La cinta tendrá una duración de 145 minutos y se le hicieron mejoras en la imagen y la integración de un sonido envolvente 5.1 para brindar una mejor experiencia en las salas. Aún no salen las preventas, pero deberás mantenerte atento a las redes sociales oficiales para que no te quedes sin tu boleto.

¡Hay que luchar hasta el final, no es momento de rendirse! uD83DuDEE1? Attack On Titan: EL ATAQUE FINAL. Espérala este 27 de febrero en Cinemex. pic.twitter.com/ixFX0DAfdH — Cinemex (@Cinemex) January 15, 2025

Sigue leyendo:

El 16 de enero inicia la promoción de boletos de cine a 29 pesos; ¿en dónde y hasta cuándo?

El juego del Calamar, ¿qué ha sido de los actores de la primera temporada?