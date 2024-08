Fin de Semana Otaku: ¿cuál es el anime más popular en todo el mundo, según el Récord Guinnes?

Llegó el domingo y con ello las curiosidades de anime para este Fin de Semana Otaku. En esta ocasión hablaremos del anime más popular en todo el mundo, según el Récord Guinnes, y me refiero a Jujutsu Kaisen, ¿lo conoces?

Y es que lo interesante de esta serie es que le quitó el título de favorito a otra reconocida serie llamada Attack On Titan, que se mantuvo invicta desde el 2020 y continuó así hasta el 2023. A continuación te doy más detalles.

¿Por qué Jujutsu Kaisen es el anime más popular en todo el mundo?

El Guinness World Records declaró a través de su página oficial que el anime Jujutsu Kaisen es el anime más popular del mundo debido a que en 2023 tuvo una demanda global 71.2 veces más grande que cualquier otro show televisivo promedio, dato que fue extraído del análisis desarrollado por Parrot Analytics.

Esta empresa se encarga de calcular la demanda de un producto según cuanta atención, deseo y audiencia es expresada por los consumidores. Para lo cual, analiza millones de datos al día sobre el consumo de video, interacciones en redes sociales, búsquedas en línea y descargas de contenido que se hacen sobre un producto en particular.

Es así que Jujutsu Kaisen se posicionó en el primer lugar dentro de los animes más populares del mundo, dejando en segundo lugar a One Piece, que ganó terreno tras la salida del live action en agosto del 2023, y en tercer lugar a Attack On Titan.

Quizá te preguntarás por qué Jujutsu Kaisen tuvo tanta demanda en 2023, siendo que lleva en transmisión desde el 2020 y la razón es por el estreno de los episodios de su última temporada en junio del 2023, que dejó fascinados a los fans de esta serie sobre hechiceros.

¿Por qué le gusta tanto a los fans de Jujutsu Kaisen?

En realidad Jujutsu Kaisen, creado por Gege Akutami, es un anime relativamente nuevo, ya que el manga comenzó a publicarse apenas en 2018 y a transmitirse en 2020.

Su historia se centra en un joven que ingresa a una famosa Escuela de Magia, donde junto con otros hechiceros poderosos se unen para combatir espíritus malignos y maldiciones.

Las épicas batallas y técnicas que utilizan los personajes, así como la forma en que combina los elementos de horror sobrenatural con la comedia y acción la han vuelto una de las favoritas.

Si no la has visto, puedes darte una vuelta por Netflix, Amazon Prime, Claro y Crunchyroll para ver los primeros episodios. Quizá te unas al gran porcentaje de personas que no pueden dejar de verla y por lo cual se ganó el primer lugar dentro de los animes más populares en todo el mundo.