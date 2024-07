Fin de Semana Otaku: Esta popular serie de zombies nunca tendrá final por esta razón

Para este domingo de curiosidades de anime, te hablaré de una popular serie de anime sobre zombies, aclamada por los críticos y amada por sus fans, con excelentes gráficos y una emocionante historia, pero con el terrible defecto de que nunca tendrá final.

Y me refiero a High School of the Dead, ¿lo habías escuchado alguna vez? Si no aquí te contaré los datos sorprendentes que envuelven este anime en este Fin de Semana Otaku.

¿Por qué High School of the Dead nunca tendrá final?

Para entenderlo debes saber que High School of the Dead es un anime de terror y acción, que cuenta la historia de un grupo de estudiantes de secundaria que lucha por sobrevivir a un apocalipsis zombie que inició de forma repentina mientras tomaban clases.

Este anime está basado en el manga del mismo nombre creado por los hermanos Daisuke Sato y Shoji Sato. Fue emitido en 2010 y tuvo solamente una temporada de 12 episodios que abarcan los primeros capítulos del manga.

Tal vez te preguntarás, ¿cómo logró ganarse los corazones de sus fans y volverse tan popular, únicamente con 12 episodios?

No es solo por la intrigante trama donde los jóvenes se mantienen unidos y enfrentan los horrores de esta invasión zombie mientras intentan regresar a casa con sus familiares. Sino por las increíbles escenas de pelea, la calidad de los dibujos, las personalidades de los personajes y la capacidad que tiene para mantenerte pegado a la pantalla, que es tan querido por los fans y ha permanecido entre los favoritos al paso de los años.

¿Entonces por qué no salieron más episodios? Eso se debe a la inesperada muerte de uno de los hermanos: Daisuke Sato. El escritor y novelista japonés falleció un 22 de marzo del 2017, por una enfermedad del corazón. Su hermano Shoji Sato no soportó la pérdida de su hermano y decidió dejar inconclusa la historia de este anime.

En varias ocasiones se le ha cuestionado a Shoji Sato si planea en algún momento darle un final a High School of the Dead, sin embargo, comenta que quien llevaba el guion y sabía cómo terminaría la historia era Daisuke, por lo que él (Shoji) no se atrevería a involucrarse en lo que su hermano deseaba para la serie.

"Me gustaría que los fanáticos extranjeros comprendan que nadie más podría escribirlo fácilmente", expresó Shoji Sato.

Pese a que en el manga hubo más capítulos tampoco hubo una conclusión, es así que esta popular serie de anime sobre zombies nunca tendrá final. Sin embargo, ha mantenido una base de fanáticos sólida y dejó una impresión permanente en este género de terror y supervivencia que nunca se olvidará.