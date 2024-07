Fin de Semana Otaku: Este es el anime más visto según el Récord Guinnes

Como cada domingo, llegan las novedades y curiosidades de anime para este fin de semana otaku. En esta ocasión, hablaremos de cuál es el anime más visto, según el Récord Guinnes.

El Guinness World Records, es una organización que certifica y registra los récords mundiales en una amplia variedad de categorías como los logros físicos, habilidades extraordinarias, récords deportivos, acontecimientos históricos y entre muchas otras particularidades que vuelvan único en el mundo a un evento o persona en específico.

En ese sentido, de acuerdo con el Guinness Records, el anime conocido como One Piece, es el anime más visto en todo el mundo. A continuación te damos más detalles al respecto.

One Piece, el anime más visto en todo el mundo

Según el Guinness World Records, el anime más visto en el mundo es One Piece. Esta serie japonesa alcanzó este reconocimiento debido a su masiva popularidad y su extensa trayectoria desde su estrenó en octubre de 1999.

One Piece es un manga y anime de aventura y acción, creado por Eiichiro Oda, que comenzó su serialización en 1997 en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en Japón.

La historia sigue las aventuras de Luffy, un joven pirata cuyo objetivo es encontrar el legendario tesoro conocido como One Piece y convertirse en el rey de los piratas, con sus habilidades elásticas y su tripulación, cada uno con sus propias personalidades y habilidades, logró ganarse el corazón de sus más fieles fans.

De acuerdo con diversas críticas y comentarios, su éxito se debe esencialmente a que logra mantener la emoción y el interés de los espectadores en cada uno sus muchos arcos argumentales, además de integrar perfectamente el humor y el desarrollo de sus personajes.

A su vez, One Piece es mundialmente conocido por no haber concluido y seguir activo tras más de 1000 episodios emitidos. Siendo que en el mundo del anime es inusual que una serie tenga tantos capítulos, debido a restricciones financieras, cambios en la narrativa o problemas con el autor y creadores.

Es así que One Piece ha batido récords tanto en Japón como internacionalmente, y de él se han generado numerosos productos como videojuegos, mercancías, películas y más recientemente una serie live action en la plataforma de Netflix que no ha dejado de ser la sensación. Sin duda, One Piece ha sido una influencia significativa en la cultura popular que ha dejado huella en la industria del anime.