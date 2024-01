Mariazel es exhibida en redes por su esposo en su momento más íntimo

Mariazel Olle Casals se convirtió en protagonista de uno de los videos más virales de las últimas horas al interior de la farándula en México pues resulta que la querida “hermana disfuncional” fue exhibida por su esposo, Adrián Rubio, en uno de sus momentos más íntimos, por lo que, la grabación del también actor tuvo una gran repercusión en plataformas digitales, donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Adrián Rubio realizó la publicación en cuestión, en la cual, mostró que se encontraba recostado en su cama junto a Mariazel, por lo que todos sus seguidores pensaban que su grabación tendría tintes románticos o algo por el estilo, sin embargo, fue todo lo contrario pues el actor exhibió a la madre de su hija por darle rienda suelta a sus necesidades fisiológicas naturales.

Sigue leyendo:

Conductoras de “Hoy” se besan en la boca en pleno programa en vivo: VIDEO

Mariazel habla de su rivalidad con Mariana Echeverría, este es el motivo de su "mala relación"

Mariazel es exhibida por su esposo en su momento más íntimo

En el video grabado por Adrián Rubio, el actor se encargó de mostrar el trasero de la madre de su hija y enseguida enfocó el torso de la también actriz y exclamó “No creas que no lo olí, eh, ¡Qué pedorra eres!”, lo cual, provocó la risa de la integrante de “Me Caigo de Risa”, quien solo atinó a responder “¡Ay, se me cayó!”, pero cuando levantó la mirada y se dio cuenta de que su apuesto galán la había grabado comenzó a gritar e intentar quitarle el teléfono debido a que se sintió exhibida en uno de sus momentos más íntimos.

Mariazel se avergonzó cuando descubrió que su esposo la estaba grabando. Foto: IG: adrianblond

Cabe mencionar que, Mariazel tomó el asunto con humor y escribió “Ups!” seguido de un emoji de una cara de pena y otra llorando de risa en el post de Adrián Rubio, quien aseguró que este video solo era una muestra más del inmenso amor que se tienen.

Como se dijo antes, el video en el que Mariazel fue exhibida por su esposo, Adrián Rubio, tuvo una gran repercusión en plataformas digitales, prueba de ello es que en tan solo un par de horas el post del actor ya acumula más de 110 mil likes y más del doble de reproducciones, asimismo, en la caja de comentarios se pudieron ver todo tipo de reacciones de parte de los fans de la pareja pues por un lado hubo quien no estuvo de acuerdo con el que el actor exhibiera de tal forma a la madre de su hija, mientras que otros se tomaron el asunto con mayor ligereza y señalaron que además de ser algo normal, también es una muestra de la gran confianza que se tienen.

Mariazel y Adrián Rubio están juntos desde hace 18 años. Foto: IG: adrianblond

Mariazel y Adrián Rubio tienen una relación de más 18 años y de acuerdo con sus propias palabras no creen en el matrimonio por ello no han llegado al altar, no obstante, basan su relación en el compromiso mutuo, en el amor y el respeto. La pareja solo ha tenido una hija, cuyo nombre es Laia, quien tiene alrededor de once años y ya está siguiendo los pasos de sus famosos padres en el ambiente artístico.