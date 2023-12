Mariazel recuerda cuando recibió un balazo en la cara: “estuve un año en rehabilitación porque hablaba chueco"

Mariazel recordó cuando le dispararon en la cara tras oponerse a un asalto durante su juventud, en entrevista con Yordi Rosado, la estrella de "Me Caigo de Risa" rompió en llanto tras revivir este terrible momento que le cambió la vida para siempre y contó detalles hasta ahora inéditos.

Relató que todo sucedió cuando estudiaba en el CEFAT, la escuela de actuación de TV Azteca, se dirigía a una estética para ponerse unas extensiones en Miramontes, Coapa como a las 9:00 horas de la mañana pero al bajarse del automóvil unos hombres la siguieron "ni siquiera pude entender que decían pero identifiqué que era un asalto, que querían las llaves".

Mariazel está casada con el también actor Adrián Rubio Foto: Instagram mariazelzel

Mariazel reconoció que no les tuvo miedo porque estaba enojada en ese momento y que les dijo "¿quieres las llaves? ve por ellas" y las aventó al piso lo que provocó el enojo de los delincuentes, quienes le comenzaron a jalar la mochila pero ella se defendió "me sentí Jackie chan" y le dio una patada a uno en sus genitales.

Lo que hizo que el criminal se enfureciera aún más, la tomara del cuello y la amenazara con la pistola, en ese momento ella escucho un ruido muy fuerte y señaló que olía mucho a pólvora y escuchó que los bandidos decían "ya te la echaste, corre".

Relató que abajo de la oreja tiene 11 puntos Foto: YouTube Yordi Rosado

Mariazel dijo que no sentía nada ni le dolía nada, pero se sorprendió de que los asaltantes no se llevaran sus pertenencias y fue ahí cuando se dio cuenta que mucha gente la observaba y que algo no andaba bien, se vio al espejo y no vio nada hasta que se tocó la cara y sintió una bala abajo de su oreja.

"Entro por la barbilla pero no tocó ninguna arteria y se alojó abajo de la oreja", explicó Mariazel.

Reconoció que ahí se comenzó a paniquear pero apareció un señor de nombre ángel quien la ayudó y llamó a su padre quien trabajaba en la embajada de España y se fue con ella hasta que la trasladaron a la Clínica 32 de Miramontes en Coapa, cuando su padre preguntó como la operarían y le dijeron que le abrirían toda la barbilla pero él les pidió que no lo hicieran porque ella era actriz. Por lo que les pidió que la mantuvieran viva mientras lograba trasladarla con especialistas y así fue, la llevaron a Médica Sur.

"La mandíbula se me desprendió y se me partió en dos", detalló Mariazel.

Dijo que gracias a los especialistas logró quedar casi sin cicatrices "cuando yo despierto estoy prácticamente solo con una costra" refiriéndose a la barbilla y confesó que detrás de la oreja tiene 11 puntos. Pero después tuvo que estar un año en rehabilitación

"Estuve un año en rehabilitación porque hablaba un poco chueco", relató Mariazel.

Y reconoció que ni ella cree lo que vivió "ni yo me la creo, tengo que acercarme al espejo y decir fue aquí", aseveró que para ella fue una sacudida tremenda porque estaba tomando malas decisiones en ese momento "me hizo poner los pies otra vez sobre la Tierra... para mi familia fue demasiado duro".

Puedes escuchar la información en el minuto 41.44.