Hospitalizan de emergencia a Javier Bátiz, este es el estado de salud del icónico guitarrista mexicano

Durante las últimas horas el nombre de Javier Bátiz ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que se dio a conocer que el icónico guitarrista nacido en Tijuana tuvo que ser hospitalizado de emergencia, por lo que, como era de esperarse, la noticia preocupó a los fans del icónico músico que influenció a Carlos Santana y fue amigo de Jim Morrison.

Claudia Madrid, esposa y representante de Javier Bátiz, fue la encargada de dar a conocer la hospitalización del músico, la cual, habría ocurrido la noche del pasado miércoles 28 de febrero y es a través de redes sociales donde ha compartido algunas actualizaciones sobre el estado de salud del hermano de Baby Bátiz, quien se encuentra siendo atendido en una clínica de su natal Tijuana.

Javier Bátiz experimenta distintas complicaciones de salud. Foto: IG: JavierBatizOficial

Durante una transmisión en vivo realizada a través de las redes sociales de Javier Bátiz, Claudia Madrid señaló que la salud de su esposo comenzó a mermar después de que realizaron un viaje de trabajo a la Ciudad de México donde el músico se alteró debido a la activación de la alerta sísmica, además, presentó un intenso y prolongado cuadro de hipo, no obstante, en su regreso a Tijuana su salud empeoró por lo que tuvo que visitar el hospital y fue ahí donde lo detuvieron pues presentaba un cuadro de neumonía, además, presentaba algunas complicaciones de otras enfermedades crónicas que padece.

Claudia Madrid se ha encargado de dar a conocer el estado de salud de Javier Bátiz. Foto: FB: claumadrid

“Ya no lo dejaron salir porque traía una neumonía con agua en el pulmón y salió un poco alto del azúcar, de la próstata, encontraron algo en el corazón, está delicado, no está grave, saldrá de esta, estoy segura”, fueron las palabras de Claudia Madrid sobre el estado de salud de Javier Bátiz.

En su última publicación en redes sociales, Claudia Madrid publicó una fotografía en la que mostró que sostenía la mano de Javier Bátiz, además, escribió un texto en el que agradeció las muestras de cariño de los fans del guitarrista de 79 años, sin embargo, señaló que no podría atender llamadas por respeto a los otros internos, asimismo, adelantó que en cuanto tenga alguna actualización la dará a conocer por esta misma vía.

Javier Bátiz es reportado como delicado. Foto: FB: claumadrid

“Corazones, no puedo estar hablando aquí en el hospital, por respeto a los demás pacientitos, tuve que poner en vibración mi cel. Y tengo que estar al pendiente de Javi, no estoy contestado ni inbox ni whats ¡Son muchos! Pero no saben lo lindo que se siente saber el cariño que le (nos) tienen. Nos llena el corazón su cariño, en cuanto tenga más info les hago otro en vivo para dar detalles de su condición. Los abrazamos mucho, y una vez más gracias por su preocupación y estar al pendiente de su estado de salud”, finalizó Claudia Madrid.