Silvia Pinal es hospitalizada: ¿cuál es su estado de salud hoy viernes 1 de marzo?

El día de ayer, jueves 29 de febrero, te informamos que la primera actriz y estrella del Cine de Oro, Silvia Pinal fue hospitalizada debido al sangrado que presentó la llaga que tiene en la espalda. Los reportes indican la mamá de Alejandra Guzmán se encuentra internada desde el pasado miércoles.

Fue en la transmisión del programa "Ventaneando" donde los conductores revelaron que Silvia Pinal de 92 años estaba hospitalizada. Al parecer la actriz del Cine de Oro acudió a que le realizaran una tomografía cuando los médicos detectaron el sangrado y decidieron internarla.

La actriz está hospitalizada. Foto: Especial

¿Cuál es el estado de salud de Silvia Pinal?

Ante la repentina hospitalización de Silvia Pinal, el reconocido productor, Iván Cochegrus concedió una entrevista en la que reveló su actual estado de salud. Las declaraciones del amigo de la familia Pinal dejaron más tranquilos a todos los amantes de la farándula.

En la plática compartida por el programa "De Primera Mano", Iván Cochegrus reveló que se mantiene en constante comunicación con la diva del Cine de Oro. El productor dijo que Silvia Pinal está bien y consiente, pero se desconoce cuándo sería dada de alta.

"Está bien, está consiente, estuvimos bromeando. Ella está bien", dijo el productor.

La actriz presentó un problema de salud. Foto: Especial

Finalmente el amigo de la familia Pinal desmintió que la exconductora de "Mujer... casos de la vida real" no está sedada como lo reportaron distintos medios de la farándula. Confesó que no sabe en qué área del hospital está siendo atendida, pero pidió no caer en especulaciones.

"No (será sedada). Desconozco en qué área está", confirmó.

¿Qué le pasó a Silvia Pinal?

Como te comentamos anteriormente Silvia Pinal de 92 años está hospitalizada tras acudir a que le realizaran una tomografía. Los médicos habrían detectado un sangrado y tomaron la decisión de hacerle una limpieza en una llaga que tiene en la espalda.

Su estado de salud es reportado como estable, por lo que podría ser dada de alta en los próximos días.