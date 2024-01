Corridos Tumbados son similares al blues afirma Javier Bátiz y se confiesa fan de Peso Pluma

Los corridos tumbados fueron el género más escuchado en Spotify en 2023 y durante el último año cada vez cobran más fuerza con artistas como Peso Pluma, pero también genera polémica por sus letras y calidad, sin embargo, el célebre guitarrista Javier Bátiz señaló que este estilo tiene muchas similitudes con el blues.

Javier Bátiz es un virtuoso guitarrista de blues y rock and roll y aunque reconoce que cada vez hay menos talento, no deja de escucharla: “No hay calidad musical, se mezclan al final de cuentas, pero al cantar corridos como canto o mariachi como canto, es porque es blues en español. Los corridos mexicanos hablan lo mismo que los blueses americanos, de esta vieja ya me robó toda la feria.. o de regrésame mis calzones, es una mezcla de sentimientos nada más que cambias el idioma”.

Javier Bátiz opina sobre Peso Pluma

Créditos: Especial

Sin embargo, lamentó que ahora las letras no sean románticas o tiernas, porque ahora suenan hasta agresivas y eso no fomenta nada bueno: “A una mujer que hablas así es porque le vas a poner una paliza, y es malo porque hay que tratar de retomar el romance en las canciones, el verdadero amor, no el fingido, porque éste es muy importante para saber cómo llegar a formar una pareja bonita”.

En este sentido, no para de escuchar música, por eso quedó impresionado del nuevo tema de Peso Pluma, el cual es una colaboración con la colombiana Kali Uchis, “Igual que un ángel”.

“La nueva canción de Peso Pluma es una maravilla, canta bien él y la canción es bella. El estudio (donde grabaron) tiene todas las tecnologías nuevas, y sí va a agarrar por ahí Peso Pluma, y dejar todo el mugrero de antes, yo lo apoyo mil por ciento, porque esta nueva canción es una maravilla”, afirmó.

Bátiz regresa a la escena musical con su nuevo disco “Porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana”, donde interpretará temas norteños y rancheros.

srgc