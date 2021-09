Avándaro, festejo virtual a 50 años del nacimiento del rock and roll en México

A medio siglo de que se celebró el festival de Avándaro, que según sus protagonistas marcó un antes y después en el rock mexicano, sigue en la memoria, por eso tendrá una celebración acorde a la época que se vive, de manera virtual.

De acuerdo con Ricardo Macías, organizador de este evento, tienen como objetivo poner el foco de atención en la música de los años 70, “porque mucho se ha hablado de lo que sucedió, de las drogas, de la 'encuerada', del degenere, pero de lo que no se habla es de la gran música que esa generación hizo”, comentó.

“Queremos dignificar el rock, que le demos ese espacio que la historia le quitó a estos músicos, porque la gente no conoce Latin feeling o We got the power de Peace and Love o a los Dug Dug’s, que tiene canciones que están en las series de Netflix, y la gente dice ‘están buenas esas rolas’, y no saben quién es, mientras que ellos fueron un parteaguas en el rock latinamericano”, mencionó.

El mítico festival, que en un principio sería una carrera de coches, se realizó el 11 y 12 de septiembre de 1971 en una localidad de Valle de Bravo, según las cifras que se han dado a conocer, llegaron más de 300 mil personas, que buscaron un momento de esparcimiento, y que ahora forman parte de la historia.

Sobre la celebración del aniversario Ricardo agregó, “es un homenaje a esas generaciones más grandes que pusieron los pilares del rock. Hay un mito alrededor de Avándaro, ya que representó un punto de ruptura con lo que el gobierno pretendía, por El Halconazo, en un contexto político y social muy conflictivo, ya que fue la consecuencia de todos los sucesos sociales previos, y por eso elegimos el Faro Cosmos, porque fue el lugar emblemático de esa época”.

Mientras que el músico José Luis Regalado, quien formó parte de Peace and Love, explicó: “cada banda que participó tenía temas originales. Tan solo, nosotros éramos un grupo que se identificaba con el pueblo, originario de Tijuana que vino a México y que hizo mucho ruido”.

Los dos exponentes coincidieron en que después del legendario festival el rock se diluyó, “lo que sucede es que fue un veto de casi diez años, que luego dio paso al fenómeno de rock en tu idioma, pero la música de los 70 fue silenciada".

SOBRE EL FESTIVAL

Esperan un alcance de más de 1 millón de personas.

Se transmitirá por Capital 21 y la página oficial.

La banda Dug Dug’s continúan activos dando shows.

El organizador aseguró que nadie de los invitados cobró.

Javier Bátiz no estuvo, pero se unió a la celebración.

18 grupos se presentaron en la única edición del festival.

POR NAYELY RAMÍREZ

MAAZ