Ninel Conde sufre terrible accidente al tomar un té laxante, además se desmayó y golpeó la cabeza

En medio de la controversia por las supuestas pruebas de que sí llegó al altar en Miami, Florida, la cantante Ninel Conde generó gran preocupación entre sus fans al aparecer en redes sociales con un chichón en la frente. Aunque de inmediato generó rumores al respecto, aclaró que todo fue resultado de un golpe que sufrió en la cabeza al desmayarse debido al intenso dolor que experimentó luego de tomare un té laxante.

Ninel Conde se golpea el rostro al desmayarse

El “Bombón asesino” relató que pidió comida a domicilio, pero en lugar del platillo que solicitó llegó una pizza que no dudó en disfrutar; sin embargo, se tomó un té laxante antes de dormir para que al día siguiente su cuerpo desechara el exceso de grasa que había consumido. Aunque no resultó como esperaba, pues un fuerte dolor de estómago provocó que se desmayara y por la caída sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Sigue leyendo:

Ninel Conde se habría casado el año pasado; exhiben pruebas en redes

Andrea Escalona no aguanta más y se quiebra en llanto en vivo en el programa Hoy, este fue el motivo

“Me cayó tan pesado, me sentía tan llena… que me tomé un té para al día siguiente sacar toda esa harina y en la mañana me levanto con un cólico, un retortijón. Me desmayé del dolor y caí al suelo”, dijo la cantante mientras mostraba el chichón que tenía en la frente y que se había mordido la lengua por el impacto. Horas después tuvo una sesión de fotos, donde expresó que aún se sentía mareada por lo que había ocurrido.

¿Ninel Conde se casó?

En noviembre del año pasado el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Ninel Conde se habría casado en Miami, Florida, con un joven venezolano más joven que ella. Aunque la también actriz, de 47 años, lo negó surgieron pruebas de que sí llegó al altar por cuarta ocasión aunque esta vez mantendría los detalles fuera de los reflectores ante lo que ha ocurrido con sus parejas anteriores.

Durante el programa “De primera mano”, Gustavo Adolfo Infante compartió documentos con los que probaría que Ninel Conde sí se casó. El acta mostrada por el periodista señala que la cantante celebró la unión el 13 de noviembre de 2023 con un sujeto de origen venezolano llamado José Ángel González Cedeño.