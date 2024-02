Ninel Conde se habría casado el año pasado; exhiben pruebas en redes

Ninel Conde ha vuelto a dar de qué hablar, pues al parecer está casada, según indica una licencia de matrimonio de 2023. La creadora de contenido Jacqueline Martinez (@chamonic3) publicó en Instagram las supuestas pruebas de que la mexicana se habría casado el pasado 16 de noviembre con un hombre llamado José Ángel González. Esto sorprendió a sus seguidores, pues ella había informado que seguía soltera.

Durante esa fecha, se dijo que había contraído nupcias con un misterioso y adinerado hombre, pero Gustavo Matta, quien es amigo cercano de ella, negó todo: “No se casó, yo hablé con ella y no se casó, me dijo que sí se casaba obviamente lo iba a hacer (su vestido) pero no, no se casó, pero sí está enamorada, está feliz ya no quiere salir de Miami y solamente hace cosas que no le causen cansancio”.

Al parecer sí está casada. Foto: @chamonic3 / Instagram.

¿Ninel Conde está casada?

Jacqueline Martinez aseguró que el marido de Ninel es venezolano y esto parece contradecir la información que dio a conocer Matta, de que presuntamente no hubo boda. A finales de noviembre del año pasado, en Sale el Sol se dieron detalles sobre la pareja de Ninel, pues mostraron una imagen en la que se ve con un sujeto, quien sería su supuesto marido y quien tendría 17 años menos que ella. Hasta el momento, la cantante no ha salido a confirmar o desmentir nada.

La también bailarina aún no ha hablado al respecto. Foto: @chamonic3 / Instagram.

Ninel Conde se ha mantenido como una figura importante en el medio

Ninel Conde inició su trayectoria en el ámbito artístico en 1995, destacando rápidamente tras ganar el concurso Señorita Estado de México. Su formación incluye estudios de teatro, actuación y canto, habiendo sido alumna de reconocidos maestros como Sergio Jiménez y René Pereyra. Su carrera tomó impulso en los años siguientes, participando en numerosas producciones televisivas en cadenas como Televisa, TV Azteca y Univisión. Entre sus trabajos más notables se encuentran telenovelas como "Bajo un mismo rostro", "Luz Clarita", "Catalina y Sebastián", y "Fuego en la sangre".

Constantemente es tendencia. Foto: @ninelconde / X.

Más allá de la pantalla chica, Ninel Conde ha explorado diversos escenarios artísticos, desde el teatro con obras como "Mujeres frente al espejo" hasta el mundo de la música, lanzando álbumes como "Ninel Conde" en 2003, con el que obtuvo una nominación al Grammy Latino. Además, ha incursionado en el cine y participado en reality shows, consolidando su presencia en la industria del entretenimiento. Su talento ha sido reconocido con varios premios, incluyendo el Sol de Oro y las Palmas de Oro.