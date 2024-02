Jorge Salinas no ha sido invitado a la boda de su hija, Gabriella: "no me dijo nada"

El galán de televisión, Jorge Salinas dio de qué hablar en la industria del entretenimiento después de conceder una entrevista en la que habló sobre la boda de su hija, Gabriella Cataño, producto de su relación con la actriz de telenovelas, Adriana Cataño.

Fue hace unas semanas cuando se comenzó a especular que Gabriella Cataño estaba preparando su boda, por lo que se comenzó a especular si Jorge Salinas estaría en la lista de invitados o sorprendería a todos con su ausencia.

En la reciente transmisión del programa "Sale El Sol" fue transmitida una entrevista con Jorge Salinas, uno de los actores más famosos en México, en la que fue cuestionado sobre la boda de su hija Gabriella Castaño. Sus declaraciones inmediatamente sorprendieron a todos.

Resulta que el protagonista de telenovelas como "La fea más bella", "Fuego en la sangre" y "Mi corazón es tuyo" dijo que hasta el momento no ha recibido la invitación para la boda de su hija. Incluso el actor dijo que no sabe si es cierto el rumor de que su hija llegara al altar.

"Fíjate que no y hablé con ella. No me dijo nada", contó.