Chayanne y su impactante reacción al ver a Angélica Vale tras su cambio de imagen

Angélica Vale es la actriz del momento porque a sus 48 años de edad renovó su imagen, tras perder peso. Esto sorprendió a comienzos de febrero, cuando se sumó a una de las presentaciones de Grupo JNS, antes llamado Jeans, en el "90's Pop Tour". Las fotos y videos del show se filtraron en redes sociales, donde la gente reaccionó con gran impacto.

Pero no sólo los fans y seguidores de la hija de Angélica María están sorprendidos con su nueva imagen, ya que el cantante Chayanne también reaccionó impactado al verla renovada. El momento quedó grabado en un video que se volvió popular en redes sociales porque el también actor puertorriqueño no pudo ocultar su asombro.

La actriz mexicana tuvo un radical cambio de imagen al bajar de peso. Foto: Archivo.

Chayanne, sin palabras al ver a Angélica vale

"Oh my God, no te reconocí. Oh my God, qué bonita sorpresa", expresó el llamado "papa de América" al ver a Angélica Vale, quien se quedó parada frente él sin decir nada. La impresión de Chayanne fue tan grande, que los usuarios indicaron que se nota que se puso feliz de ver a la actriz, a quien conoce desde la infancia y, por lo mismo, crecieron de la mano en la industria del entretenimiento.

Tras el emotivo reencuentro, el intérprete de "Dejaría todo" le dijo a Angélica Vale "bella como siempre", además de que se pusieron a recordar momento de sus infancias. Para hacer el momento más especial, el actor se puso a bailar bachata, mientras abrazaba a la actriz, quien gritó emocionada "te sigo, yo te sigo, he estado esperándote toda mi vida, lo sabes".

Chayanne no pudo ocultar su asombró al ver a Angélica Vale, a quien conoce de la infancia. Foto: Archivo.

Emotivo encuentro entre Angélica Vale y Chayanne

El encuentro entre la actriz y Chayanne se dio en el marco de los Premios lo Nuestro, que se realizó el pasado 22 de febrero. Ambos participaron en la gala porque tenían programadas intervenciones especiales. De hecho, la comediante fue de las más halagadas, al grado de que el puertorriqueño, de 55 años, no pudo resistirse a llenarle de bonitas palabras.

"Este hombre es un tipazo, un caballero" y "se nota de lejos el gustazo que le dio verla, qué envidia", comentaron usuarios en Instagram, mientras que otras personas agregaron lo siguiente: "Qué suertuda" y "muy buena persona Angélica Vale".