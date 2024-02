Angélica Vale habla sobre el tratamiento con el que logró perder casi 30 kilos de peso

Angélica Vale es una de las celebridades más queridas en el medio del espectáculo gracias a su talento, simpatía y belleza por la que ha acaparado las miradas en los últimos meses. Y es que la actriz sorprendió con su pérdida de peso por la que le han llovido halagos de sus fanáticos, además de que este cambio en su vida inspiró su próximo proyecto y escribirá un libro al respecto.

Angélica Vale habla de su pérdida de peso

Durante una conferencia de prensa retomada por el programa “Ventaneando”, la actriz fue cuestionada sobre el cambio en su aspecto físico y negó haberse sometido a una cirugía de bypass o manga gástrica. Explicó que tras dar a luz a su hijo, Daniel, en 2014 las hormonas le provocaron un aumento en su peso y ante ello acudió con un endocrinólogo para comenzar un tratamiento por el que ha perdido cerca de 30 kilos.

Angélica Vale escribirá un libro sobre su pérdida de peso. Foto: IG @angelicavaleoriginal

“No hay magia ni nada, yo estoy con un tratamiento y con un doctor que me enseñó a comer, a hacerlo balanceado, luego el ejercicio que, dice mi mamá, es para hombre, más los ensayos de ‘Vaselina’, sí fue un todo, pero ya regresé a ser yo (…) Curiosamente cuando más gorda estuve más querida me sentí, por eso yo creo que me tardé tanto en bajar de peso”, añadió.

Escribirá un libro

La actriz de “Soñadoras” indicó que este cambio en su aspecto físico ha motivado un nuevo proyecto, pues escribirá un libro en el que hablará a detalle sobre la manera en la que bajo de peso.

“Yo subí mucho de peso por hormonas que me dieron durante el embarazo, por eso subí tanto de peso y no pude bajar. Es necesario para las mujeres que después de que tengamos un hijo corramos con un endocrinólogo para que te vean cómo están tus hormonas y te vuelvan a poner como debes de estar. Mis hormonas quedaron mal desde que tuve a mi hijo, traía un desastre hormonal, me ordenaron las hormonas y bajé de peso”, indicó.