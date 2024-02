"El peso no me define": Sheyla lanza mensaje de amor propio ante las críticas que ha sufrido por su tipo de cuerpo

Sheyla, querida comediante y actriz, reapareció para dar un mensaje de amor propio ante las críticas que ha tenido debido a su cuerpo. La celebridad destacó que su peso no la define y habló con sinceridad sobre los procedimientos se ha hecho para perder kilos y cómo se siente actualmente con su aspecto físico.

Este fin de semana, la actriz dio una entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda, en la cual habló de su carrera, pero también de su vida personal. Entre todos los temas que tocó habló de su peso, pues recordó que durante muchos años fue duramente criticada por ser de talla grande, algo que admitió sí le afectó.

Sheyla contesta a las críticas

Sheyla Tadeo dio a conocer que ha recibido ataques en sus redes sociales, en donde la critican por su físico, sin embargo, no les contesta, ya que aunque sí ha escrito respuestas contundentes, después los borra, para así evitarse de problemas y estar tranquila. Asimismo, destacó que no le gusta que las personas solo hablen de su peso debido a que "es más" que eso.

"Le tienen un odio a las personas como yo gorditas. (Me dicen) cosas horrible y digo yo '¿es en serio que venimos a este mundo a agredirnos?', porque yo no ando poniendo etiquetas. Yo que voy a ir etiquetando gente que no me corresponde. No me gusta que me etiqueten y que solamente hablen de mi peso, yo puedo hablar de muchas cosas, y el peso no me define", destacó.

Sheyla recibió bullying por su peso IG @sheylacantante

"Creo que no lo piensan. Creo que hasta puede ser algo cultural, puede venir ahí la raíz de que no se acepte a las personas que son diferentes a un estereotipo 'normal' de persona. No entiendo que podría llevar a la gente (criticar), yo nunca le he gritado nada a nadie", manifestó.

Sheyla revela los intentos que ha hecho para bajar de peso

La actriz, de 50 años, explicó que se ha sometido a algunos procedimientos para perder peso, como por ejemplo, la manga gástrica y la lipoescultura, los cuales le hicieron bajar de peso. Asimismo, confesó que en una ocasión sí se arrepintió debido a que le hicieron una mala cirugía para quitarle el exceso de piel, pues la herida le quedó abierta.

En tanto, destacó que después en la pandemia volvió a subir varios kilos, por lo que ahora está dispuesta a perderlos, pero esta vez solo con dieta. "Ya no me quiero hacer nada. Lo que quiero es bajar de pesito normal, que sí lo he logrado, a dieta", dijo Sheyla, quien indicó que quiere llegar a los 70 kilos aunque se vea "llenita".