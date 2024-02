Adamari López comparte sus consejos básicos para tener el peso ideal a sus 52 años

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña Adamari López puede presumir que vive un gran momento en el plano laboral porque este 2024 regresó a la televisión gracias al programa "¿Quién caerá", tras su abrupta salida de "Un nuevo día" de Telemundo. Por consiguiente, la protagonista de "Amigas y rivales" ha sido tema de conversación y ella no ha dejado pasar la oportunidad para compartir detalles de su vida personal.

Ser transparente es una de las cualidades de la presentadora, de 52 años de edad, y en varias ocasiones ha abordado un tema que siempre causa curiosidad: cómo bajó de peso. En la década de los años 90, la actriz fue una de las principales protagonistas debido a su belleza y carisma. Debido al cáncer de mama, en 2005 se alejó de los reflectores, etapa que vivió a lado de Luis Fonsi, con quien estuvo casada de 2004 a 2010.

La presentadora de televisión hizo varios cambios en su vida para estar sana y recuperar su figura de impacto. Archivo.

Adamari López antes y después de perder peso

Tras vencer la enfermedad, Adamari López retomó las riendas de su vida y se centró en la conducción, que se volvió su pasión. Además, en 2011 le dio una oportunidad al amor porque empezó una relación con el bailarín español Toni Acosta, quien es el padre de su única hija, Alaïa. Al final, la pareja se separó en 2021.

Ante tantos cambios en su vida, la presentadora de televisión ha admitido que tener malos hábitos afectaron su salud y silueta, al grado de que llegó a pesar 150 libras, lo que equivale a casi 69 kilos. Para la expareja de Luis Fonsi, esto era excesivo porque mide 1.57 metros. "Cuando ya tenía a Alaïa sentía que no podía hacer las mismas cosas que hacía antes, me sentía todo el tiempo cansada. Lo que quería era llegar y dormir o comer hasta que me sintiera satisfecha", compartió en una ocasión, de acuerdo con People en Español.

La actriz y presentadora regresó a la televisión, lo que fascina a sus seguidores. Instagram Adamari López.

¿Qué hizo Adamari López para bajar de peso?

Por si fuera poco, Adamari López recientemente confesó que "tomaba de seis a 10 refrescos en un día". Al sentirse mal con ella misma, la actriz decidió retomar la disciplina en todos los aspectos para estar en forma. "Me puse en la mente que debía hacer un cambio y que no se trataba de una varita mágica que me ayudaría de la noche a la mañana", indica TvyNovelas.

Al tener la determinación de cuidarse, la presentadora recortó "todo aquello que sabía no me hacía bien" y en su lugar empezó a alimentarse mejor. Sin embargo, no sólo cambió sus hábitos alimenticios, sino que también retomó hacer ejercicio, como comparte mediante su cuenta de Instagram.

Para compartir su meta y logro, la celebridad expuso cómo vivió este proceso. nstagram Adamari López.

Tras estos cambios, Adamari López compartió cómo se sentía luego de perder 10 kilos. Sin embargo, indicó que aún le faltaba perder peso. Posteriormente, mediante una publicación que realizó en 2021, reveló que en total bajó 32 libras, es decir 14 kilos. "Gracias al enfoque y los recursos que me han dado durante los últimos 22 meses, yo perdí 32 libras".

Para tener un estilo de vida sano, la famosa mejoró sus hábitos. Instagram Adamari López.

Adamari López fue honesta y reveló que recibió tratamientos estéticos que la ayudaron en su proceso para perder peso; específicamente dijo que recurrió a masajes de reducción que igual influyeron "para que la piel se fuera pegando y se fuera notando más el cambio".