Actriz de “Rebelde” confiesa que estuvo al borde de la muerte por el ayuno intermitente

Florencia de Saracho, quien es recordada por su personaje de “Romina” en “Rebelde”, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que la talentosa y bella actriz confesó que se puso al borde de la muerte por consecuencias del famoso ayuno intermitente, una popular, pero riesgosa técnica sumamente popular para perder peso, por lo que, espera que su experiencia le sirva a otras personas para que no atraviesen por la misma situación que ella.

Fue a través de una transmisión en vivo donde Florencia de Saracho reveló este poco conocido y riesgoso episodio de su vida, no obstante, señaló que antes de saber qué es lo que era el ayuno intermitente ya lo practicaba de forma involuntaria y natural pues debido a su intenso ritmo de vida llegaba a pasar más de 16 horas sin comer, sin embargo, cuando ya decidió realizarlo como parte de una dieta todo se complicó y terminó en el médico.

Sigue leyendo:

Crunch Abdominal: El ejercicio de Jimin de BTS para tener abdominales de acero

¿Quieres comenzar una dieta de moda? Primero ten en cuenta esto

De acuerdo con las palabras de Florencia de Saracho, el ayuno intermitente le provocó un intenso cuadro de hipoglucemia, es decir, tenía sumamente bajos los niveles de glucosa y de acuerdo con distintos portales especializados en salud esta afectación médica puede tener como consecuencias crisis convulsivas, caer en estado de coma y en algunos casos deriva hasta en la muerte, afortunadamente, la actriz de “Rebelde” logró tratarse a tiempo y logró reponerse.

Florencia de Saracho hizo el papel de "Romina" en Rebelde. Foto: Televisa

“El ayuno intermitente yo lo hacía natural, ¿qué es a lo que me refiero con natural? Nunca me daba tiempo de desayunar y ya tenía 16 horas sin desayunar y ya llegaba muerta de hambre a cualquier parte, me comía unos Doritos, un Gansito o lo que encontrara entonces ese era mi ayuno intermitente, pero ya cuando traté de hacerlo como por salud, por dieta más que por salud, para bajar de peso, pues de repente me tocaba cita con el ginecólogo, la cita normal después de parir cada medio año y me descubren una hipoglucemia súper grave, pero muy muy a la potencia y esa hipoglucemia fue por el ayuno intermitente”, expresó Florencia de Saracho.

Para finalizar, señaló que tras ser atendida por especialistas se determinó que la práctica del ayuno intermitente simplemente no era para ella, por lo que pidió no la atacaran, además, señaló que espera que su experiencia sirva para que otras personas no pasen por lo mismo ni tengan que llegar a esos extremos con tal de aferrarse a esta práctica, por lo que se recomienda visitar a un especialista previo a adoptar esta dieta.

Así luce actualmente Florencia de Saracho. Foto: IG: flordesaracho

“Esa hipoglucemia fue por el ayuno intermitente, o sea, hay personas a las que le cae muy bien, ojo, no se me echen encima las ayuneras, pero bueno después del ginecólogo, me fui con el nutriólogo, endocrinólogo y sí, efectivamente, yo no puedo hacer ayuno intermitente, a mí no me cae bien, me encantaría que me cayera bien, porque veo como adelgaza, tienen mayor fuerza y mejor cara, pero a mí no me cae bien”, finalizó Florencia de Saracho.