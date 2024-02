Lapizito, hermano de Gomita, lanza comentario que preocupa a sus fans: "me tenían encerrado"

Fredy Ordaz, mejor conocido como Lapizito, reapareció en TikTok, en donde compartió un video que comenzó a convertirse en viral debido a sus comentarios, pues aseguró que lo "tenían encerrado" por alrededor de un año. Este comentario llamó la atención de sus fanáticos, quienes se preocuparon por él debido a que había dejado de lado las redes.

El hermano de Gomita, Fredy Ordaz, abrió su cuenta personal en la red social de videos, en la cual deja a su personaje de "payasito" para mostrarse sin maquillaje y dar a conocer su verdadera personalidad. En su primer clip en la plataforma, compartió una visita que hizo a un mercado de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Fredy Ordaz "Lapizito" abrió una nueva cuenta TikTok @elfredymx

¿Lapizito, hermano de Gomita, fue anexado?

Durante su recorrido, Fredy caminó entre los pasillos y mostró los diferentes productos que se vendían. Sin embargo, al llegar a uno de los negocios vio una jaula para aves y comentó que él había estado en un lugar similar durante una temporada: "Así me tenían encerrado, pero como un año, wey. Así andaba encerrado como un año".

A pesar de que no explicó a qué se refería, en los cometarios de su video, sus fans comenzaron a especular que se trataba de que había entrado a un centro de rehabilitación. "es un lindo niño.. pero si hubo un tiempo que andaba perdido... y no me refiero a extraviado!!" y "el buscador porque anexaron a lapizito".

En tanto, hay otros usuarios de redes sociales teorizan sobre que su comentario del presunto "encierro" hace alusión a lo que vivió con su papá, Alfredo Ordaz, quien, de acuerdo a su hermana, los obligaba a trabajar. "Lo tenia encerrado y le quitaba el dinero a él y a gomita, llegó al punto de golpearlos por eso", destacó un internauta en los mensajes.

Lapizito estará en la nueva temporada de LOL IG @lapizitooficial

¿Qué pasó con Lapizito, hermano de Gomita?

A pesar de que el hermano de Gomita no aclaró a que se refería a que se refería al decir que lo habían encerrado. Este domingo 25 de febrero, se destapó que será parte de la nueva temporada de "LOL", reality show de comedia conducido por Eugenio Derbez, en el cual los participantes tienen que estar en una casa por varias horas y evitar reírse.