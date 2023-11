Gomita sufrió bullying cuando estaba en un programa sabatino y por eso pensó suicidarse tres veces

Araceli Elizabeth Ordaz Campos, quien es mejor conocida como “Gomita”, acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que confesó que sufrió un intenso bullying por parte de sus compañeras cuando formó parte de un famoso matutino que la catapultó a la fama y lo que más impacto causó fue que reveló que intentó quitarse la vida en más de una ocasión con tal de no asistir al referido programa, por lo que sus declaraciones generaron todo tipo de reacciones en plataformas digitales.

Estas declaraciones de “Gomita” fueron realizadas durante una entrevista que le concedió a Franco Escamilla, en la cual, la expayasita habló de distintos aspectos de su vida privada y profesional, no obstante, uno de los temas que más llamó la atención fue el de su contrastante paso por “Sabadazo”, el programa que la hizo saltar a la fama pero que también la hizo intentar quitarse la vida en más de una ocasión.

La hermana de “Lapizito” y “Lapizín” comenzó su relato recordando que los primeros tres años en los que participó en “Sabadazo” no les pagaron ni un solo peso, lo cual, consideraba era como una especie de “pago de piso” y no titubeó en señalar a Cecilia Galliano y a Laura G como las responsables de esta situación ya que la relación que tenían no era la mejor, incluso, recordó que le hacían bullying constantemente.

“En “Sabadazo” no nos pagaron por tres años, pero ganábamos en el circo. Tenía que pagar piso, mis compañeras me decían eso porque tenía ped*s con ellas. El bullying más grande lo recibí en la tele con Cecilia Galliano y Laura G”, expresó “Gomita”.

"Gomita" saltó a la fama gracias a "Sabadazo". Foto: Televisa

“Gomita” intentó quitarse la vida por el bullying que recibía de sus compañeras

Como se mencionó antes, lo más alarmante de esta oscura anécdota de “Gomita” fue que confesó que intentó quitarse la vida en al menos tres ocasiones debido a que ya no soportaba el bullying que recibía, además, detalló que las burlas de sus compañeras se detonaron porque no tenía un “cuerpo de televisión”.

“Era porque estaba gordita, yo tenía un cuerpo normal, no un cuerpo de televisión. A ese programa llegué a los 16 años y en pleno desarrollo. Tres veces me intenté quitar la vida por no querer ir al programa, pero mi papá insistía que no podía dejarlo, ahí te manipulan, cada ocho días lloraba al terminar el programa”, sentenció Aracely Ordaz, quien actualmente también se encuentra alejada de su padre y exrepresentante a quien acusó por explotación y por otros serios problemas familiares.

"Gomita" señaló que estas malas experiencias la hicieron una persona más fuerte. Foto: IG: gomitaoficial123

Para finalizar, “Gomita” señaló que pese a que su estancia en “Sabadazo” fue agridulce ha sido capaz de transformar estas experiencias en fortaleza y aprendizaje pues ahora es mucho más cautelosa con sus relaciones con personas que se desenvuelven en el ambiente artístico.

Es importante señalar que, Laura G ha reconocido no haber llevado la mejor relación con “Gomita” y hasta se ha mostrado abierta a “limas asperezas” con la hoy influencer, mientras que Cecilia Galliano ha preferido mantenerse al margen pues en su caso tuvo problemas más que serios con la familia Ordaz pues en algún momento los señaló de haberle robado un anillo.