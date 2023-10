Gomita ya se prepara para halloween y estos son los disfraces que se piensa poner, hay uno muy atrevido

Hablar de mujeres bellas y trabajadoras pero también muy polémicas es hablar de Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita” y a quien actualmente vemos en el reality show “El Hotel VIP”, en donde ha dado mucho de qué hablar por su irreverente carácter y forma de ser.

La ex conductora de “Sabadazo” además de estar promocionando su participación en el reality show antes mencionado, también ya se prepara para celebrar una de las fechas favoritas de muchos, nos referimos al Halloween o noche de brujas, pues Gomita ya comenzó a elegir el disfraz que utilizará para “pedir calaverita”.

Fue a través de sus redes sociales que Gomita compartió un video en donde modela diversos disfraces, algunos más tenebrosos que otros pero todos tenían en común algo y es que la conductora lucía muy atrevida, pues los escotes de estos trajes dejaban poco a la imaginación.

La conductora reveló que todos sus disfraces los adquirió en una famosa tienda especializada en este tipo de vestimentas, entre los modelos que Gomita vistió fueron de 4 personajes muy diferentes entre sí, por lo que la polémica mujer le dio opciones a sus seguidores.

El primero con el que apareció fue el de una enfermera, sin embargo, este traje no era como el de una mujer dedicada a la salud como normalmente la conocemos pues el traje era en color negro y muy pero muy pequeño.

Foto: IG @gomita123

¿Gomita enfermera?

Luego apareció como una princesa de Disney, se trata de la princesa Jazmin, éste también tenía algunos escotes que seguramente le harán sentir frío a Gomita en la noche de brujas.

Foto: IG @gomita123

La conductora quería ser una princesa en la noche de brujas

El tercero de ellos fue el de la hada más famosa de Disney, claro, nos referimos a Tinkerbell, la conductora apareció con un diminuto vestido verde y con las alas que caracterizan a este personaje.

Foto: IG @gomita123

Este disfraz fue el favorito de sus seguidores

Finalmente, Gomita modeló su último disfraz y se trata de “la monja de la feria”, sí ese personaje que se ha vuelto famoso en tiktok, sin embargo, la falda no es larga como la chica que aparece en redes, sino que Gomita decidió que su falda apenas cubriera algunas partes de su cuerpo.

Foto: IG @gomita123

Gomita no quería quedarse atrás con este personaje viral

Durante la emisión del Hotel VIP se puede apreciar a un Jawy haciéndole honor a su sobrenombre, pues cabe recordar que en Acapulco Shore era conocido como “El Casanova”.

Fue así como en este nuevo reality show, Jawy no se quiso quedar atrás y quiso demostrar que sus habilidades de seductor no las ha perdido, pese a que asegura ya es un hombre más tranquilo respecto a las relaciones amorosas.

Foto: IG @jawymendez_oficial

¿ahora quiere conquistar el corazón de gomita?

Debido a lo anterior es que Jawy comenzó a hacer un baile sensual, por lo que Aracely Ordaz, mejor conocida como “Gomita” no dudó en querer desafiar a su compañero de reality y ser ella a quien le tuviera que bailar de una forma atrevida.

Todo parecía ir bien, hasta que Jawy quiso lucirse con sus compañeros y sacar pasos como si estuviera en un espectáculo para mujeres, pues decidió aventar con un pie la silla donde estaba Gomita sentada, pero no contaba con que dicho artefacto no resbalaba, por lo que la conductora se fue de espaldas.

Foto: Canal 5

La actriz terminó en el suelo

Lo anterior provocó que Gomita sufriera un fuerte golpe en la espalda y cabeza, lo que provocó en un primer plano la preocupación de Jawy, sin embargo, para el resto de los participantes que estaban ahí viendo la demostración del baile del también reguetonero no pudieron evitar soltar las carcajadas.

Pese a que Gomita se levantó y comenzó a reír de lo sucedido, sus compañeros se acercaron a levantarla, este episodio seguramente es uno de los más divertidos a lo largo de la competencia.

“Jawy pensó que me iba a ir hasta la pared y no, me fui pero hasta el piso (risas)”, dijo Gomita para el canal 5